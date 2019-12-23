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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Января, 18:06 |
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ТОП вакансий для рабочих профессий на предприятиях Дальнего Востока составило АРЧК ДВ
Вакансии открыты на предприятиях ДФО.
По данным анализа кадровой потребности до 2025 года, 73% приходится на специалистов со средним профессиональным образованием и 9% – без требований к профессиональному образованию. Рабочие со средним профессиональным образованием наиболее востребованы в таких отраслях, как добыча и переработка углеводородов, металлических руд, строительство и производство стройматериалов, рыболовство и аквакультура, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока и Арктики.
«На Дальнем Востоке индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев 2019 года в 2,5 раза превышал среднероссийский и составлял 6,9%. На территории ДФО сейчас реализуются более 2 тысяч инвестиционных проектов, для работы которых постоянно требуются люди. Режим дальневосточных преференций способствует опережающему развитию производств, что напрямую влияет на востребованность рабочих кадров, а значит – рост престижа их профессий, зарплат и возможностей для профессиональной самореализации», – прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК ДВиА Гасан Гасанбалаев.
Анализ перспектив развития рынка труда Дальнего Востока показывает, что в пятилетней перспективе спрос на квалифицированных рабочих сохранится. В числе драйверов спроса на кадры – Приморье, Хабаровский край, Якутия и Амурская область. Вакансии работодателей этих регионов сейчас составляют основу базы вакансий АРЧК ДВиА, совокупно на эти регионы приходится 2/3 всей кадровой потребности.
Хорошие предложения для рабочих профессий на Дальнем Востоке:
Машинист буровой установки Atlas Copco ROC D-65
Компания Руссдрагмет приглашает на свой объект на Чукотке в Билибино машиниста буровой установки. Уровень зарплаты 138 000-143 000. Соискатель должен иметь среднее профессиональное образование, стаж по специальности не менее 5 лет, а также опыт с буро-взрывными работами. Кроме того, необходимо удостоверение машиниста буровой установки 5-6 разряда, удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией Е и сертификат о прохождении обучения на буровом оборудовании ROC.
Машинист экскаватора 7 разряда
«Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» из Якутска предлагает зарплату до 154 тысяч рублей машинисту экскаватора, а также водителю погрузчика. Компания рассматривает кандидатов с опытом работы от 5 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Работнику обеспечат полный социальный пакет. Включая компенсацию переезда, провоза багажа и др.
В Хабаровском крае машинист экскаватора может работать в компании «Ургалуголь». Требования к кандидату – опыт работы по специальности – от 3 лет, наличие удостоверения машиниста-тракториста категории Е. Работодатель готов компенсировать расходы на обеспечение жильем. Зарплата – от 60 до 100 тысяч рублей.
Автоэлектрик
Угольная компания «Колмар» в Якутии, известная как социально ответственный работодатель, готовый предлагать не только повышенный соцпакет, но и одни из лучших на дальнем Востоке условия для работы и развития сотрудников, ищет автоэлектрика 7 разряда на зарплату от 70 до 140 тысяч рублей. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование в области машиностроения, опыт работы от 5 лет, навыки диагностики электрооборудования автомобиля, поиск поломок и устранения неисправностей. Стоящего специалиста привлекут из другого региона, оплатят переезд семьи, провоз багажа, компенсируют расходы на обеспечение жильем и др.
Регулировщик хвостового хозяйства
На месторождение Павлик, расположенное в 400 км от Магадана, требуется регулировщик хвостового хозяйства. Работник должен иметь горное среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии. Обязанности: перекачка пульпы и воды. Постоянный контроль за работой насосного парка хвостового хозяйства. Регулировка укладки хвостовых отложений в упорные призмы, монтаж технологических трубопроводов и т.д. зарплата от 50 до 90 тысяч рублей.
Сборщик корпусов металлических судов
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре готов платить до 85 тысяч рублей сборщику корпусов металлических судов. Требования к образованию – среднее профессиональное, опыт работы от 2-лет. Хорошему специалисту компания компенсирует расходы на переезд и обеспечение жильем.
Электромонтажник
Резидент Свободного порта Владивосток ООО "ДВ-Инжиниринг" приглашает на работу в Большой Камень электромонтажника. Требования к соискателю: опыт работы от 2-х лет, наличие профильного образования, действующих удостоверений, 3-5 разряд, 3 группа электробезопасности. В обязанности работника будет входить монтаж систем видеонаблюдения, СКС, СКУД, пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения, работа с технической документацией. Зарплата – от 60 до 80 тысяч рублей.
Водитель КАМАЗа с прицепом
Маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске Амурской области примет на работу водителя для управления КАМАЗом с прицепом. Требований к образованию нет, опыт работы на аналогичной позиции – год. Важно знать устройство КАМАЗа, иметь опыт его ремонта и безаварийного вождения. Зарплата – до 80 тысяч рублей. Обязанности – перевозка зерновых по Амурской области, обслуживание и ремонт автомобиля.
Во Владивостоке водителю контейнеровоза предлагают до 70 тысяч рублей.
Механик КИП
В Чите ООО «Алюком-Производство» ищет механика контрольно-измерительных приборов. Работодатель предлагает от 50 до 70 тысяч рублей, рассматривает кандидатов с соответствующим образованием и опытом работы не менее 3-х лет. В обязанности войдет наладка и сопровождение автоматизированных систем управления, внедрение нового оборудования, проведение производственных испытаний и другие функции, связанные с обеспечением бесперебойной работы систем КИПиА.
Выше приведены лишь некоторые вакансии с указанием заработной платы. Больше предложений, включая предложения, где размер компенсационного пакета обсуждается с соискателем индивидуально, – на портале «Работа на Дальнем Востоке». В 2019 году при участии АРЧК ДВ на предприятия ДФО были трудоустроены 7,9 тыс. человек, на уникальные и массовые специальности, в т.ч. по программе трудовой мобильности населения.
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