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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Января, 18:06 |
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В Амурской области малоизвестный памятник природы набирает популярность у туристов
Туроператоры и представители общественных туристических объединений кроме основных популярных маршрутов предлагают разведать и новые направления.
В ТОП самых востребованных у жителей Благовещенска вошел маршрут на «Марушкины ворота». Это действующий памятник природы регионального значения. Несмотря на то, что объект расположен в пограничной зоне, его посетили уже около 30 человек, в том числе дети, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Марушкины ворота» находятся в Благовещенском районе, на левом берегу реки Амур, в 9 километрах от села Верхнеблаговещенское. Живописный утес сформирован из различных горных пород. Представляет собой вытянутую на несколько метров вверх скалу. По мнению ученых, она имеет уникальное геологическое и минералогическое значение. Цвет гранитов - бурый и желтовато-коричневый - придает утесу особый вид. Многие жители Благовещенска думают, что за городом нечего смотреть, что вокруг одно сплошное поле, но это не так. В близлежащих районах довольно много различных скал, сопок, заброшенных военных строений. О «Марушкиных воротах» мы узнали в декабре прошлого года от Туристско-информационного центра Амурской области.
Решили разведать маршрут и оказалось, что место очень привлекательное. Кроме природного памятника в этом районе находится заброшенный укрепрайон. По маршруту встречается около четырех полукапониров. То есть это еще и познавательная экскурсия», - рассказал руководитель спортклуба «Радуга» Роман Малинин.
Амурчан приглашают прогуляться в район Белогорья, посетить памятник природы «Михайловские столбы». Есть варианты для любителей приключений - автопутешествие на «Малосазанский обвал» (Свободненский р-он), прогулка в «Марьину рощу» (с. Новопетровка), поход на амурскую «Шамбалу» (Бурейский р-он). Романтикам подойдет восхождение на хребет «Тукурингра» в составе йога-тура. Есть и совсем экстрим-предложения, например, путешествие по заброшенной ракетной шахте.
«Приключенческий и экотуризм сегодня набирает популярность во всем мире. Интересные, живые маршруты привлекают аудиторию в возрасте от 25 до 45 лет. Это как раз те активные люди, которые стремятся узнать родные края и готовы к новым исследованиям. В этом направлении мы достаточно плотно работаем с бизнесом, различными организациями для того, чтобы создать качественные маршруты и стимулировать внутреннего туриста путешествовать по родным местам. Запрос на подобный вид отдыха, безусловно, есть. Многие, насытившись постоянной суетой, трудовыми буднями, нуждаются в так называемых «моментах счастья», когда можно ни о чем не думать, а просто сходить в поход с друзьями и наконец-то по-настоящему расслабиться», - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
Жители Амурской области могут самостоятельно посещать памятники природы и другие туристические объекты, расположенные в пограничной зоне. Заявление на оформление пропуска подается лично в пограничное управление ФСБ России по Амурской области (ул. Игнатьевское шоссе, 16), или онлайн через сайт госуслуг.
Организаторы пеших походов, как правило, оформляют коллективный пропуск. Полную информацию о туристических маршрутах по региону можно получить в Туристско-информационном центре Амурской области.
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