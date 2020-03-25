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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 06:29 |
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"Россети ФСК ЕЭС" направила 800 млн рублей на строительство ЛЭП для подстанций Транссиба
Для этого были построены заходы от транзитной линии 220 кВ «Уруша – Ерофей Павлович». До конца года начнутся работы по подключению к Единой национальной электрической сети тяговой подстанции 220 кВ «Шмаковка» в Приморском крае. Общая стоимость проектов составляет 800 млн рублей.
Для электроснабжения подстанции 220 кВ «Сгибеево-тяговая» построены заходы от ЛЭП 220 кВ «Уруша – Ерофей Павлович» общей протяженностью 9 км.
Подстанция 220 кВ «Шмаковка-тяговая» будет присоединена к магистральным электросетям после «разрезания» действующей воздушной линии 220 кВ «Лесозаводск – Свиягино» с возведением заходов протяженностью 16 км.
«Россети ФСК ЕЭС» поэтапно реализует комплекс мер по развитию схемы внешнего электроснабжения Транссибирской магистрали. В настоящее время в Приморье завершается строительство 245-километровой линии 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», которая позволит расширить пропускную способность электросетей региона и увеличить надежность электроснабжения железнодорожных объектов. Проект входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р. ФСК ЕЭС (www.fsk-ees.ru) – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Правления – Андрей Муров.
Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока) - филиал ПАО «ФСК ЕЭС», работают на территории Дальневосточного федерального округа. В зону его обслуживания входят пять субъектов Российской Федерации с населением свыше 5,2 млн человек. МЭС Востока отвечает за бесперебойную работу более 17,6 тыс. км линий электропередачи и 97 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 17.4 тыс МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в КНР. В оперативном подчинении находятся три предприятия магистральных электросетей (ПМЭС) – Хабаровское, Амурское и Приморское. В МЭС Востока работают 2 085 человек. Генеральный директор филиала – Алексей Мальцев.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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