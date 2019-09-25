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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Октября, 19:55 |
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Как зарабатывать на бизнесе успешных компаний?
Высокодоходные (ВДО) биржевые облигации, размещаемые на Московской бирже, - это довольно молодой сектор корпоративных облигаций, преимущественно субъектов МСП, размещающих выпуски на сумму от 150 млн руб. до 500 млн руб. за серию. Финансовое ателье GrottBjorn предлагает рассмотреть особенности работы с ними.
Дело в том, что некоторое время назад было введено послабление законодательства по выпуску облигаций, что позволило представителям бизнеса выпускать корпоративные облигации по упрощенной процедуре. Функцию регистрации эмиссии облигации при этом берет на себя Московская биржа. В свою очередь, руководство компании, собирающейся стать эмитентом, несмотря на все плюсы облигаций, должно учитывать ряд важных факторов: бизнес должен иметь понятную структуру собственности, находиться в хорошей финансовой форме и не выходить за рамки правового поля. Иными словами, необходимо постараться убедить потенциальных инвесторов в надежности, продемонстрировать абсолютную прозрачность и готовность к совместной работе. Если компания готова делать шаги навстречу публичности - она, безусловно, сумеет обратить на себя внимание широкого круга инвесторов и использовать эффективный инструмент для привлечения денег. К слову, на данный момент зарегистрировано уже несколько десятков биржевых выпусков.
Поговорим о преимуществах для инвесторов, как институциональных, так и частных. Чем выделяются биржевые облигаций на фоне прочих? Очевидно, доходностью, зачастую вдвое превосходящей ставку по депозитам. И еще рядом преимуществ в виде короткого срока обращения, в среднем два года, и периодичности выплат (ежеквартально, иногда ежемесячно).
Ставка варьируется в среднем от 12 до 15% годовых. Такая доходность купона устанавливается исходя из того, что доходность в пределах ключевой ставки +5% не облагается повышенным НДФЛ в 35%. Ставку в этом диапазоне удерживают примерно 92% выпусков облигаций, а на купонную доходность, превышающую значение 12,75% годовых, приходится порядка 80% всех облигационных серий.
На сегодняшний день, пожалуй, только биржевые облигации дают возможность заработать доходность, опережающую рост инфляции.
В какой-то мере биржевые облигации - это альтернатива доле бизнеса в реальном секторе, что позволяет инвестору войти в прибыльный, успешно работающий бизнес на совершенно прозрачных условиях. Уже сейчас эмитенты настолько разнообразны, что можно выбрать представителя отрасли деятельности, в которой потенциальный инвестор имеет свое экспертное мнение.
Нужно понимать, что сектор высокодоходных облигаций находится еще в самом начале пути своего развития. В 2019 году он привлек новых участников: появились уникальные эмитенты с программами биржевых облигаций, продолжают размещаться новые серии облигаций тех эмитентов, которые вышли на рынок еще в 2018 и 2017 годах. За первые 5 месяцев 2019 года было размещено в два раза больше облигационных выпусков субъектов МСП, которых можно смело отнести к «высокодоходным», чем за аналогичный период в 2018 году.
Для наглядности - еще несколько цифр, подтверждающих рост сектора высокодоходных облигаций. За год сектор ВДО вырос в объеме больше чем на 100% и достиг финансового показателя ~3.7 млрд руб. Примечательно, что с ростом объема рынка не падают предлагаемые доходности.
Биржевые облигации предлагают повышенный купон относительно крупных эмитентов корпоративных облигаций, а повышенные риски, в сравнении с теми же банковскими депозитами, компенсируют серьезной премией к «безрисковой» доходности, частой периодичностью выплаты купонов и возможностью досрочного погашения по оферте.
На фото: Георгий Красильников, руководитель Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn
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