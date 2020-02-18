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Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
Примечательным событием недавнего визита в Швецию российских специалистов, участвующих в реализации в Хабаровском крае проекта WWF России и WWF Швеции «Северный тигр», стала встреча в зоопарке Nordens Ark директора Центра реабилитации «Тигр» Виктора Кузьменко со своей бывшей подопечной Спартой, выходить которую 13 лет назад помогал Всемирный фонд дикой природы (WWF).
История этой тигрицы, живущей сейчас в шведском зоопарке Nordens Ark («Северный ковчег»), началась 13 лет назад в Приморье. В феврале 2007 года два отощавших тигренка вышли на дорогу недалеко от села Чугуевки, где их подобрали лесозаготовители и передали сотрудникам Специнспекции «Тигр». Четырехмесячных осиротевших тигрят возвращали к жизни в отсутствии центра реабилитации всем миром: их держали на подворье одного из сотрудников инспекции, на консультации, осмотры и лечение приезжали ветеринары из Владивостока и Московского зоопарка, средства на лекарства и еду давали благотворительные организации, включая WWF. Спасать Констанцию и Спарту помогали и односельчане, и незнакомые люди из других регионов. Когда полосатые питомцы окрепли и поправились, Констанцию передали в зоопарк города Пензы, а Спарту – в шведский «Nordens Ark». Они стали частью Европейской программы размножения тигров, азиатских львов и амурских леопардов.
«Я был очень рад встретить свою старую знакомую. Тогда у нас не было возможности выпустить Спарту в дикую природу, поэтому она живет в зоопарке. Она в прекрасной физической форме, в шикарных условиях — в огромном вольере, устроенном на участке дикой природы, дважды становилась мамой. Здорово, что усилия многих людей по её спасению не пропали зря», – отмечает Виктор Кузьменко, директор МРОО «Центр «Тигр», бывший сотрудник Специнспекции «Тигр».
Это была одна из удивительных встреч, которую подготовили в Швеции организаторы поездки для российских специалистов по сохранению тигра в рамках проекта «Северный тигр»: Виктора Кузьменко, директора МРОО «Центр «Тигр», Ирины Коротковой, заведующей центром диагностики болезней животных Приморской сельхозакадемии, Марины Ридель, начальника отдела экологического просвещения, туризма и рекреации, филиала «Анюйский» ФГБУ «Заповедное Приамурье», Юлии Фоменко, ведущего специалиста Амурского филиала WWF России по связям с общественностью и Павла Фоменко, главного координатора отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов.
Программа включала знакомство с фото-туризмом в сафари-парке Wildlife Safaries Finland; принципами управления охраняемыми территориями и урегулирования конфликтов с крупными хищниками в области Вестерботтен; результатами проекта по сохранению арктической лисы в природном резервате «Виндельфьеллен»; методами отбора и хранения биологических и генетических материалов и процедурой посмертного вскрытия поступающих животных в ветеринарном институте г. Уппсала; восстановленными после лесных пожаров ландшафтами в области Хельсингланд.
«Подобные поездки оказываются крайне полезными. Уже в третий раз мы обмениваемся опытом со страной, где численность диких животных и редких и охотничьих видов высока и оптимальна, а сходные природные условия дают возможность смело использовать и полевой опыт сохранения природы и, конечно, методы и подходы. В совокупности получаем достойные результаты – численность тигров на территории проекта «Северный тигр», в Нанайском и Комсомольском районах Хабаровского края, за девять лет его реализации выросла практически в три раза и сейчас составляет около 50 особей, – комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела Амурского филиала WWF по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ. — Но теперь перед нами стоит, наверное, задача посложнее, чем увеличение численности хищников. Надо сохранить устойчивость этой группировки, для чего нужно будет решать непростые социально экономические задачи вместе с партнерами из государственных и общественных структур».
Финальным пунктом визита стал зоопарк Nordens Ark, один из основных партнеров проекта «Северный тигр». Здесь российские специалисты познакомились с экообразовательными программами, природоохранной работой, проектами по разведению видов шведской фауны, условиями содержания редких животных, деятельностью ветеринаров и представили результаты своей работы по сохранению природы Дальнего Востока.
«За две недели нашего путешествия мы побывали в разных местах, познакомились с разными природоохранными проектами и интересными людьми, преданными своему делу. Мы обменялись знаниями и опытом, которые, я надеюсь, помогут моим коллегам из России сохранять тигра», — говорит Эмма Нигрен, координатор охраны природы зоологического отдела зоопарк Nordens Ark.
Проект «Северный тигр» начинался в 2011 с поддержки развития инфраструктуры созданного при участии WWF России национального парка «Анюйский», ключевой территории в сохранении группировки тигров на северной границе ареала. В дальнейшем была создана система мониторинга тигров в нацпарке и сопредельных охотничьих хозяйствах Нанайского и Комсомольского районов, где ведется большая работа по увеличению численности копытных животных и устойчивому природопользованию. Усилена охрана прилегающих территорий группами государственного охотничьего надзора Хабаровского края, создана и поддерживается группа по минимизации конфликтов, оказывается помощь реабилитационному центру «Утес». Создаются альтернативные охоте возможности использования природных ресурсов на примере охотхозяйств и природных резерватах Швеции. По аналогии с ветеринарным институтом г. Уппсалы совершенствуются методы проведения судебных биологических экспертиз в Диагностическом центре Приморской сельхозакадемии и организация центра хранения биологических и генетических материалов в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
На фото: Вольер для кормления тигров - место встречи Виктора Кузьменко и Спарты.
ФОТО –© Павел Фоменко / WWF России
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
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