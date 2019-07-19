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23 Августа 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Березовый сок и рецепты старообрядцев из Бразилии представят на "Дальневосточной деревне" ВЭФ-2019

Участники Восточного экономического форума 2019 и посетители выставки "Улицы Дальнего Востока" смогут попробовать березовый сок, собранный на "дальневосточных гектарах" кооператорами из Хабаровского края

Традиционный русский напиток вместе с медом, дикоросами, натуральным мороженым и ягодами будет представлен на ярмарке продукции, произведенной на «гектарах», которая развернется на экспозиции «Дальневосточной деревни», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Традиционный русский напиток стал первым продуктом, который сертифицировали кооператоры, получившие бесплатно 47 гектаров земли по государственной программе «Дальневосточный гектар» полтора года назад. «Мы стали собирать берёзовый сок, когда ещё лежал снег, - рассказывает кооператор Константин Малков. – Сок, который сегодня поступает в продажу и который мы привезем на Форум, – классический продукт кооперации. Кто-то из друзей поставил нам контейнер, кто-то организовал цех по розливу сока, кто-то занимался сертификацией. И вот результат - за две недели сбора мы добыли 10 тонн берёзового сока, получили заключение о соответствии и начали его реализацию».

За время освоения кооператоры отсыпали дорогу, засеяли поля соей и пшеницей. В виде эксперимента завели вьетнамских вислобрюхих поросят. В птичнике разводят фазанов, которых планируют выпускать на волю, в дикую природу.

В целом проект «Дальневосточная слобода» развивается сразу в нескольких направлениях: пчеловодство, фермерство, растениеводство, охота и рыбалка. В планах – заняться туристической деятельностью. На берегу реки будут поставлены гостевые домики, обустроена зона рыбалки.

«Проект «Дальневосточная слобода – один из ярких примеров успеха освоения земли, полученной по программе «Дальневосточный гектар». Люди объединяются и получают необходимую землю, формируют производственные и сбытовые цепочки. О кооперации, мерах поддержки для получателей земли, изменениях и совершенствовании программы мы будем рассказывать на нашей экспозиции «Дальневосточная деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока». Но самое главное – это то, что все посетители смогут напрямую задать вопросы о том, как развивать свое дело на гектаре тем людям, которые уже реализовали свои проекты и готовы делиться своими советами и опытом», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Среди других ярких проектов, представленных в «Деревне», будет знаменитая сыродельня старообрядцев, переехавших из Южной Америки на «дальневосточные гектары» в Амурской области. Агрипина Ануфриев Егорофф планирует рассказывать всем посетителям о своем опыте переезда, а также про обустройство на «гектаре» и про особую рецептуру сыров, которую она привезла на Дальний Восток из Бразилии. Она надеется увидеть среди посетителей Владимира Путина, благодаря которому у всех соотечественников появилась возможность взять «дальневосточный гектар» еще в процессе получения гражданства Российской Федерации. Агрипина является первым участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, кто оформил «Дальневосточный гектар». Фактически на Форуме она представит все старообрядческое сообщество из дальнего зарубежья, а это около 5 тысяч фермеров.

Кроме того, на экспозиции «Дальневосточной деревни» будут представлены туристические и рекреационные центры, пищевое производство, сбор дикоросов и технологичные сельскохозяйственные идеи. Гости «Деревни» смогут попробовать и приобрести мороженое, мед, арбузы и дыни, дикоросы и выпечку, произведенные на «дальневосточных гектарах».

Напомним, что в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» на V Восточном экономическом форуме АРЧК ДВ и Минвостокразвития России представят экспозицию «Дальневосточная деревня». Получатели «дальневосточных гектаров» в ходе работы экспозиции расскажут, как развить бизнес на своей земле, полученной по программе «Дальневосточный гектар», представят проекты в области туризма и рекреации, а посетители смогут увидеть и попробовать продукцию, произведённую на своей земле.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Дальневосточная деревня ВЭФ-2019  Березовый сок  дальневосточный гектар 


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