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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Августа, 13:58 |
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Японский инвестор планирует перерабатывать отходы деревообрабатывающих производств Якутии
При содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) делегация японской компании "ИРЕКС" (EREX Co., Ltd) во главе с исполнительным директором и президентом компании Хитоши Хонна посетила Республику Саха (Якутия), провела переговоры с представителями правительства региона и якутскими деревообрабатывающими компаниями
Как пояснил старший специалист департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Валерий Смирнов, компания «ИРЕКС» планирует запустить на Дальнем Востоке производство пеллет и сейчас рассматривает место расположение для будущего предприятия. Для выпуска пеллет планируется использовать отходы предприятий деревообрабатывающей продукции из нескольких регионов. Общий размер инвестиций в проект составит 6 млрд рублей (95 млн долл. США). топливные гранулы планируется экспортировать в Японию, чтобы закрыть потребность для электростанций, эксплуатируемых компанией «ИРЕКС», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Нужно рассчитать логистику, понять, где будет локализация производства, какие приморские компании могут стать партнерами японских инвесторов. Представители компании уже провели переговоры в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. Наше Агентство оказывает проекту поддержку. Это знакомство с действующими производствами, переговоры с региональными властями, обсуждение предпосылок для запуска проекта», - пояснил Валерий Смирнов.
Представители компании «ИРЕКС» встретились с председателем правительства Якутии Владимиром Солодовым, министром экономики Якутии Майей Даниловой, министром промышленности и геологии Якутии Максимом Терещенко, руководством ООО ЛПК «АЛМАС» и ООО «Якутские топливные гранулы».
«Японские инвесторы планируют потреблять в год до 2 млн тонн топливных гранул. Вместе с тем два якутских производства, с руководством которых прошли переговоры, могут поставлять сырья порядка 160 тыс. тонн. Однако они заинтересованы во взаимодействии с региональными компаниями, которых хотят привлечь к разработке технико-экономического обоснования. Мы полагаем, что данное взаимодействие может привести к тому, чтобы в Якутии было запущен современный лесоперерабатывающий комплекс», – прокомментировал глава Агентства инвестиционного развития Якутии Александр Кондрашин.
По его словам, «приход стратегического японского инвестора в сфере лесопереработки укладывается в общую канву активного участия японских компаний в раскрытии инвестиционного потенциала Якутии. Он отметил, что при участии Hokkaido Corporation в ТОР «ИП «Канлагассы» построено две очереди круглогодичного тепличного комплекса, а сейчас обсуждается запуск третьей очереди, открыт полигон для экстремального испытания шин корпорации «Бриджстоун», в Тикси при участии Komaihaltec Inc. запущена арктическая ветряная электростанция. «Все проекты с участием японских компаний находятся на личном сопровождении главы Якутии», – подчеркнул Александр Кондрашин.
Делегацию японской компании сопровождает директор российско-японской платформы Алексей Хачай. Эта платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке была создана в марте 2018 года. Ее учредителями выступили Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Основными задачами платформы являются привлечение японских инвесторов в ТОР и свободный порт Владивосток, содействие и сопровождение инвесторов с момента принятия инвестиционного решения и до запуска проекта. Как отметил Алексей Хачай, во время встречи поднимался вопрос возможного содействия JBIC в реализации совместного проекта «ИРЕКС» и лесоперерабатывающих компаний ЛПК «АЛМАС» и ООО «Якутские топливные гранулы».
«ИРЕКС» – крупнейшая в Японии компания по производству электроэнергии на основе биотоплива. Президентом и исполнительным директором является г-н Хитоши Хонна. Компания была основана в 1999 г. и базируется в г. Токио, Япония. Основным направлением деятельности является электроэнергетика (электроснабжение, оптовая и розничная продажа). По состоянию на 31 марта 2018 г. уставный капитал составлял 5 167 млн. японских йен (приблизительно 2 779 млн руб.).
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