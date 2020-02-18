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24 Марта 2020, 16:58 | Регион сегодня |

Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока

Документ разработан по поручению Правительства РФ Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики

На федеральном портале правовых актов опубликован для общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия законопроект «О проведении на территории Дальневосточного федерального округа эксперимента по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры».

Цели эксперимента - обеспечение условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, цифровизация, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

Законопроектом предусматривается глубокая интеграция действующих государственных информационных систем в единой цифровой платформе о лесном комплексе. В нее войдут государственный лесной реестр, ЛесЕГАИС, Карта «Леса России» и многое другое.

На базе публичных данных единой цифровой платформы будет создан интернет-сервис лесвосток.рф – это портал услуг для инвестора по выбору лесного участка посредством электронного аукциона, позволяющий перевести взаимодействие государства и бизнеса в электронный формат. Автоматизированная информационная система позволит управлять и контролировать цепочки сделок с древесиной, совершать сделки через электронную биржу. Портал услуг будет интегрирован с действующими государственными информационными системами (в сфере учета лесных ресурсов, состояния и использования лесов, в сфере кадастрового учета объектов недвижимости, налоговой сфере и в области таможенно-тарифного регулирования).

Основой интернет-сервиса станет открытая интерактивная карта с данными о доступных лесных ресурсах, на которой любой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив и отправить заявление о предоставлении участка в пользование в уполномоченный орган через электронный документооборот. Интернет-сервис будет интегрирован с открытой электронной торговой площадкой для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, а также электронной биржей.

Документооборот полностью автоматизируется. По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, сроки предоставления лесных участков сократятся втрое (с 235 дней до 80 дней). Будет исключена возможность вовлечения в оборот «черной» древесины - решения по всей цепочке сделок будет принимать не чиновник, а компьютерный алгоритм. Экспортные квоты и таможенные преференции лесопереработчикам будут предоставляться через электронную биржу. Вдвое сократятся расходы на оценку и мониторинг лесных участков, повысится точность данных за счет применения новой методики таксации и использования технологий дистанционного зондирования земли.

Рынок станет прозрачнее благодаря применению электронного документооборота и проведению сделок с лесной продукцией через электронную биржу. Отраслевые игроки получат актуальные и оперативные рыночные индикаторы - необходимые, в том числе, для принятия инвестиционных решений.

Наряду с созданием правовой базы для внедрения новых технологий законопроектом о проведении на Дальнем Востоке эксперимента в лесной отрасли регулируются вопросы лесопользования, административного и технического регулирования, инфраструктурного обеспечения.

Предусмотрена дифференциация нагрузки на ось лесовозов по сезонному принципу, а также возможность заключения концессионных соглашений для строительства лесной инфраструктуры. Корректировка правил лесопользования и использование механизма «лесных плантаций» позволит ввести в деловой оборот заброшенные сельхозземли, поросшие лесом - а это, по экспертным оценкам, более 1 млн га. Будут актуализированы требования строительных регламентов. Это позволит привлечь в отрасль новых инвесторов в строительство целлюлозно-бумажных комбинатов - затраты и сроки строительства сократятся в 1,5-2 раза.

Предложенный комплекс мер направлен на повышение инвестиционной привлекательности лесной отрасли, привлечение в нее частного капитала, обеспечение экономической заинтересованности лесопользователей в рациональном ведении лесного хозяйства.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: лесная отрасль  ФРДВ 


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