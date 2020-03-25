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Мамба поможет WWF сохранить дальневосточных аистов

Приложение для знакомств Мамба и Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявляют о совместной экологической инициативе по поддержке движения "Хранители аистиных гнезд"

Начиная с апреля и до конца октября, в Амурской области будет проведен ряд работ, направленный на сохранение популяции дальневосточного аиста. Кампания будет осуществлена при непосредственном контроле WWF России и при финансовой поддержке сервиса знакомств Мамба.

«Для нас сотрудничество с Мамба в охране дальневосточных аистов очень важно и перспективно. Дальневосточные аисты действительно могут быть примером крепкой семьи. Аисты настоящие консерваторы-хранители родного дома! А из года в год пары аистов возвращаются с зимовки и занимают те же гнезда, что и в прошлый раз, укрепляя и «ремонтируя» их. Если же гнездо разрушилось за время пребывания птиц на зимовке, то пара строит новое гнездо на том же участке. Наше сотрудничество направлено на то, чтобы во время гнездования и после него пара благополучно себя чувствовала и была уверена, что ее потомству и дому ничего не угрожает», - комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, к.б.н. Анна Сердюк.

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока, он находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Международного Союза Охраны Природы и Российской Федерации. Эта грациозная птица является индикатором благополучия экосистем бассейна Амура: он чутко реагирует на загрязнение воды и почвы, иссушение поймы и изменение климата. В ареале гнездования у аистов практически нет естественных врагов, основные угрозы главным образом связаны с деятельностью человека. Недостаток и продолжающееся сокращение количества естественных гнездовых опор в бассейне Амура, вследствие сельскохозяйственного освоения территории, лесостепных пожаров и вырубки крупных деревьев, — основные лимитирующие факторы.

Приложение для знакомств Мамба решило "взять под крыло" дальневосточных аистов, потому что эта птица - символ прибавления в семье. Легенду о том, что новорожденных детей приносят аисты знают все, но не все знают, что эти птицы моногамны, хранят верность друг другу, обладают ярко выраженным родительским поведением.

В рамках проекта “Хранители аистиных гнезд” Всемирный фонд дикой природы (WWF) проведет полевые работы по предотвращению пожаров, установит защитные устройства на деревья с гнездами и проведет просветительскую работу. Одно из четырех гнезд, которые сейчас находятся под круглосуточным наблюдением, теперь под “опекой” Мамба. Онлайн-камера будет круглосуточно транслировать все происходящее не только на АмурИнфоЦентре - веб-портале Амурского филиала WWF России, но и в приложении Мамба, где также есть стримы.

«Проект “Хранители аистиных гнезд” очень важен для нас, ведь семейный образ этой птицы созвучен с миссией приложения Мамба: с 2003 года мы помогаем найти людям пару и обрести личное счастье. Сейчас, когда мир потрясен пандемией коронавируса, такой правильный проект может отвлечь людей от мрачных новостей и вдохновить их на поиск любви. Если в природе все будет хорошо, то и с человеком все будет хорошо», — говорит директор по маркетингу Мамба Петр Бойцов.

Фото Дальневосточного аиста © Александр Хитров / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: дальневосточный аист  wwf России 


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