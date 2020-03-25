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Генконсул США во Владивостоке поздравил жителей Дальнего Востока с юбилеем Великой Победы

В день Парада Победы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Генконсул США во Владивостоке Луис Кришок на странице в Facebook опубликовал свое поздравление жителям Дальнего Востока России

"Поздравляю всех жителей Дальнего Востока России с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Искренно хочу поблагодарить и губернатора Магаданской области Сергея Носова и мэра Магадана Юрия Гришана, а также весь творческий коллектив под руководством председателя Союза художников России, народного художника РФ, академика Российской академии художеств Андрея Ковальчука и председателя Магаданской областной организации Союза художников России, заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств Константина Кузьминых за создание  памятника «Героям АлСиба», посвящённого советским и американским лётчикам-героям воздушной трассы "Аляска-Сибирь". Открытие мемориала является символом и напоминанием нашей дружбы и взаимодействия, как в далёком прошлом, так и сейчас, когда наши страны протянули руки помощи в борьбе с новым общим невидимым врагом - COVID-19.  Как только позволит текущая обстановка, для меня будет большой честью посетить Магадан и возложить цветы к монументу "Героям АлСиба", чтобы лично отдать долг памяти и уважения стойкости, мужеству и братству героев прошедшей войны!"

Напомним, торжественное открытие мемориала «Героям АлСиба», символизирущего сотрудничество двух держав — СССР и США и посвящённого отважным военным пилотам, состоялось 9 мая в Магадане. Памятник установлен на 13 км федеральной трассы «Колыма». 

"Трасса «Аляска-Сибирь» действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбанксом (Аляска) и Красноярском и проходила через аэродромы и взлётно-посадочные полосы Магаданской области в столице края и посёлках Сеймчан, Берелех. Она была советской частью авиатрассы по перегонке американских самолётов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Колымская земля была важным опорным пунктом перегона, одной из точек материального снабжения АлСиба. Наравне со всеми магаданцы приближали день Великой Победы. 3-й перегоночный авиаполк обслуживал самый напряженный и нелегкий участок трассы. Он пролегал над высокогорной территорией и над Оймяконским полюсом холода. Летчикам приходилось летать на больших высотах с применением кислородных масок и при очень низких температурах. Полет длился около четырех часов, причем почти все самолеты не имели отопления. Пилотам приходилось преодолевать невозможное. По трассе длиною более пяти тысяч километров было доставлено около 8 тысяч самолетов, переезжали военные специалисты, дипломаты, перевозилось золото, слюда, продовольствие, почта, оборудование для госпиталей, военное оборудование. Опыт международного братства по оружию в годы войны приобретает особое значение в нынешних условиях, когда мир сталкивается с новыми глобальными угрозами, справиться с которыми можно лишь совместными усилиями", - сообщается на сайте Российской Академии художеств.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

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