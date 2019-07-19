Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 25 Июля, 01:17 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.12 р.
1 EUR 70.32 р.
100 JPY 58.42 р.
10 CNY 91.81 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
24.07 |
Во Владивостоке завершился Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019
24.07 |
В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур
24.07 |
Состоялся третий выпуск Бизнес-школы Сбербанка
24.07 |
Ежегодная "Гонка героев" прошла во Владивостоке при участии команды ННК
24.07 |
Расширение рынка Китая для сельхозпродукции, удешевление техники и удобрений для аграриев, субсидирование жд тарифов обсудили на совещании, которое провёл Дмитрий Медведев
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Июля 2019, 11:37 | Регион сегодня

Состоялся третий выпуск Бизнес-школы Сбербанка

87 студентов из Хабаровска и Владивостока завершили обучение в Бизнес-школе Сбербанка

Образовательный проект, запущенный в 2015-м году, уже охватил более 250 молодых специалистов. Студенты обучаются не только основам банковского бизнеса, но и проектной деятельности. Особый фокус в ходе обучения направлен на развитие навыков soft skills: лидерства, креативности, умения работать в команде, стратегического мышления. Наряду с лекциями студенты участвуют в бизнес-играх и управленческих поединках, встречах с успешными руководителями банка, разрабатывают собственные проекты. Занятия ведут сертифицированные бизнес-тренеры Центра обучения Сбербанка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

В Хабаровске в Бизнес-школу были зачислены студенты четырех вузов: Тихоокеанского государственного университета, Хабаровского университета экономики и права, Дальневосточного института управления РАНХиГС и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. В Приморье были сформированы две группы на базе двух учебных заведений: Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Дальневосточного федерального университета.

«Мир стремительно меняется, одни профессии исчезают, другие появляются. Сегодня уже невозможно научиться делу так, чтобы потом не переучиваться и не приобретать новые компетенции. Наш образовательный проект позволяет студентам получить навыки и инструменты, которые помогут стать востребованными в современном мире бизнеса, построить успешную карьеру», - подчеркнула Александра Погосян, директор Центра развития талантов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Сбербанк  бизнес-школа 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 09:45
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал Развитие эффективного транспортно-логистического комплекса немыслимо без создания со-временной складской инфраструктуры
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика