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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Июля, 01:17 |
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Состоялся третий выпуск Бизнес-школы Сбербанка
Образовательный проект, запущенный в 2015-м году, уже охватил более 250 молодых специалистов. Студенты обучаются не только основам банковского бизнеса, но и проектной деятельности. Особый фокус в ходе обучения направлен на развитие навыков soft skills: лидерства, креативности, умения работать в команде, стратегического мышления. Наряду с лекциями студенты участвуют в бизнес-играх и управленческих поединках, встречах с успешными руководителями банка, разрабатывают собственные проекты. Занятия ведут сертифицированные бизнес-тренеры Центра обучения Сбербанка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
В Хабаровске в Бизнес-школу были зачислены студенты четырех вузов: Тихоокеанского государственного университета, Хабаровского университета экономики и права, Дальневосточного института управления РАНХиГС и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. В Приморье были сформированы две группы на базе двух учебных заведений: Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Дальневосточного федерального университета.
«Мир стремительно меняется, одни профессии исчезают, другие появляются. Сегодня уже невозможно научиться делу так, чтобы потом не переучиваться и не приобретать новые компетенции. Наш образовательный проект позволяет студентам получить навыки и инструменты, которые помогут стать востребованными в современном мире бизнеса, построить успешную карьеру», - подчеркнула Александра Погосян, директор Центра развития талантов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Состоялся третий выпуск Бизнес-школы Сбербанка
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