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26 Марта 2020, 11:30 | Регион сегодня

ФРДВ и "Аэромакс" оцифруют дальневосточный лес с помощью нейросетей и беспилотников

Компания "Аэромакс" (входит в группу АФК "Система") по заказу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, группа ВЭБ.РФ) разработает специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать и, как следствие, ускорить и удешевить в разы таксацию леса

Работы будут выполнены в рамках комплексного проекта создания на Дальнем Востоке экспериментальной автоматизированной информационной системы Лесвосток.рф для управления и контроля цепочек сделок с древесиной, совершения сделок с ней через электронную биржу. Предложенные «Аэромаксом» решения протестируют на нескольких лесных полигонах общей площадью около 3 тыс. кв. км, расположенных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Здесь выбраны участки, на которых произрастает лес, представляющий наибольшую ценность для ведения лесного хозяйства и заготовки древесины.

Для полевых исследований планируется задействовать беспилотники, а для анализа информации - нейросети. Программное обеспечение будет интегрировано с другими модулями сервиса Лесвосток.рф, которые уже разрабатываются по заказу ФРДВ.

«Сотрудничество фонда с ведущими российскими высокотехнологичными компаниями направлено на создание оптимальной системы достоверной оценки количественных и качественных характеристик леса, а также комплексную цифровизацию отрасли. Применение современных технологий позволит нам полностью автоматизировать процесс обработки полученных данных и документооборот, а также обеспечит государство надежным инструментом контроля за законностью использования лесных ресурсов», - отметил вице-президент ФРДВ Кирилл Берман.

По данным Счетной Палаты РФ, за последние пять лет ущерб от нелегальной вырубки леса составил 9-12 млрд рублей. По мнению аудиторов, одна из причин негативных тенденций - отсутствие информационного обмена между контролирующими органами на основе единой информационной платформы, позволяющей проследить движение леса от его заготовки и транспортировки до таможенного оформления и экспорта. Цифровая платформа Лесвосток.рф позволит решить эту проблему и обеспечить условия для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности.

«Дальний Восток обладает значительными лесными ресурсами, при этом объективная оценка состояния и запасов в настоящее время - трудоёмкий процесс, требующий существенных затрат. Мы создаём и отрабатываем технологию, объединяющую процессы мониторинга, сбора, обработки и актуализации информации о состоянии лесных ресурсов. Цифровизация и систематизация данных создаст основу для принятия решений, направленных на рациональное лесопользование, повысит эффективность управления сырьевой базой и позволит обеспечить контроль за ресурсами» - отметил Генеральный директор компании «Аэромакс» Максим Чижов.

На этой неделе на федеральном портале правовых актов опубликован для общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия законопроект «О проведении на территории Дальневосточного федерального округа эксперимента по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры». Документ разработан ФРДВ совместно с Минвостокразвития по поручению Правительства РФ. Цели эксперимента, в рамках которого будет создан и внедрен портал услуг Лесвосток.рф - обеспечение условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, цифровизация, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

АО Фонд развития Дальнего Востока и Арктики

Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ. Реализует приоритетные инвестиционные проекты путем платных и возвратных инвестиций на льготных для бизнеса условиях, создает и развивает отраслевые цифровые сервисы (aquavostok.ru, Лесвосток.рф). В период с 2015 по 2019 гг. ФРДВ инвестировал 50 млрд рублей в 20 промышленных и инфраструктурных проектов общим объемом 537 млрд рублей.

ООО Аэромакс

Компания входит в группу АФК «Система». Специализируется на реализации инновационных проектов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), внедрении геоаналитических систем, дистанционном зондировании земли, воздушном лазерном сканировании, анализе информации с применением искусственного интеллекта.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Аэромакс  ФРДВ 


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