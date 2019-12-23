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26 Декабря 2019, 16:05 | Регион сегодня |

Грузооборот ДВЖД в 2019 году составил 144 млн тонн

Рост к объему перевезенных грузов в предыдущем году составил 3,2 %

В 2020 году перед дорогой поставлена задача увеличить этот показатель на 7,5 %. Об этом на пресс-конференции по итогам года сообщил начальник ДВЖД Николай МАКЛЫГИН.

"Для увеличения пропускной способности магистрали и ускорения доставки грузов реализуется ряд программ и инвестиционных проектов. Вкладываются средства в модернизацию инфраструктуры Восточного полигона, развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Совместно с китайскими коллегами ведутся  разработки новых трансграничных маршрутов, внедряются новые цифровые технологии, позволяющие сокращать время в пути", - сказала Николай  Маклыгин.

В числе главных событий 2019 года начальник дороги назвал перешивку железнодорожных путей на Сахалине и празднование 45-летия БАМа. В этом году на острове было уложено 800 километров пути. Это потребовало скрупулезной координации усилия железнодорожников и властей области. На три месяца было прекращено железнодорожное сообщение на острове, но это не привело ни к каким сбоям. Все запланированные объемы грузов были своевременно доставлены в пункты накопления грузов, не прерывалась работа паромной переправы Ванино – Холмск, для перевозки людей местные власти запустили дополнительные автобусы.

В итоге сегодня сахалинскую железную дорогу можно комплектовать современным подвижным составом и обеспечивать новым оборудованием. Первые три рельсовых автобуса РА-3, способные развивать скорость до 120 километров в час, уже курсируют по пригородным маршрутам. В следующем году к ним добавятся еще четыре таких автобуса.

Сообщение с северными  районами будут осуществлять поезда дальнего следования, для них будет закуплено 18 пассажирских вагонов новой серии. Для грузоперевозок уже закуплено 138 вагонных тележек  тверского вагоностроительного завода.

В ходе подготовки к празднованию 45-летия БАМа, которое проходило под личный кураторством гендиректора ОАО "РЖД" Олега БЕЛОЗЕРОВА, в Тынде были введены современный железнодорожный вокзал, локомотивное депо и профилакторий для отдыха локомотивных бригад. Эти объекты отличаются не только предельной функциональностью, но также современным промышленным дизайном и высоким уровнем комфорта для персонала и пассажиров. Также был введен в эксплуатацию ряд капиталоемких объектов железнодорожной инфраструктуры.

В этом  году завершился первый этап развития Восточного полигона, который реализуется с 2013 года. За шесть лет освоено 562,4 млрд рублей, из которых 310,1 млрд рублей  - средств РЖД. В 2020 году работы по модернизации БАМа и Транссиба продолжатся, в частности, строительство второго пути на перегоне Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре, работы по электрификации участка Комсомольск-на-Амуре – Ванино. В ходе второго этапа реализации программы развития Восточного полигона, рассчитанной до 2025 года, провозная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 млн тонн.

Инвестиционная программ 2019 года составила 65 млрд рублей, в 2020 году она увеличится как минимум вдвое. "Ее успешное освоение позволит ДВЖД увеличить грузооборот на 7,5 % и обеспечит условия для стабильного социально-экономического развития  востока России", - подытожил Николай Маклыгин.

 

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

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