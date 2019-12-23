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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приехать в ДФО по электронной визе теперь могут жители 53 стран
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа», - указано в документе.
Ранее упрощенный режим был доступен жителям только 18 стран. Теперь упрощенным режимом въезда могут воспользоваться граждане 53 государств: Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, КНР, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.
Напомним, приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Анадыре, Чите и Улан-Удэ. Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».
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