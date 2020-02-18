|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 27 Февраля, 15:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Туристы из 12 стран познакомятся с многообразием Бурятии
Проект осуществляется АО «Федеральная пассажирская компания» от ОАО «РЖД» совместно с немецкой компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) при поддержке Ростуризма для популяризации железнодорожного туризма в России и, в частности, на Дальнем Востоке.
92 туриста из 12 стран – Франции, США, Австралии, Голландии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии – смогут познакомиться с богатством культуры и национальными особенностями народов, проживающих в Бурятии. В рамках поездки «Зимняя сказка» предусмотрено посещение деревни староверов Тарбагатай, бурятской и русской семей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Республики Бурятии.
«Мы хотели сделать знакомство с традициями и культурой Бурятии в неформальном ключе. Один из самых привлекательных, как нам показалось, вариантов – общение с носителями традиций. Это не только знакомство с бытом и укладом, также это приготовление, например, в бурятской семье бууз. А русская семья познакомит с тем, как проходит Масленица. Нельзя не обойти и посещение буддийской святыни – Иволгинского дацана, в котором находится нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. И конечно же, в программе заложено посещение священного моря – озера Байкала», – пояснил исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш.
Поезд Zarengold из Москвы отправился в Улан-Удэ 23 февраля. До Улан-Удэ будут сделаны остановки в Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске. «Мы хотим показать туристам русскую зимнюю сказку, чтобы они получили собственные впечатления от того, насколько разные города в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке, увидели бескрайние расстояния – от заснеженных полей до Урала и дальше», - отметил Нурлан Мукаш.
«Это красивый проект. Наше агентство поддерживает его и другие начинания нашего немецкого партнера компании «Лернидее». Мы уверены, что благодаря таким инициативам дается новое развитие туризма. Потому что это не только «собрать поезд», а еще и экскурсии с местными гидами, посещение концертных залов и музеев. Туристы остаются ночевать в городах, то есть получают прибыль гостиницы, рестораны, а, следовательно, развивается и туристическая инфраструктура», – считает генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Напомним, «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» (Lernidee ЕrlebnisreisenGmbН) планирует привлечь 1,36 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике. В середине января 2020 года соответствующее соглашение подписано компанией с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Туристы из 12 стран познакомятся с многообразием Бурятии
- Дальний Восток станет территорией уникального эксперимента по цифровизации лесной отрасли
- Госкорпорация "Росатом" проведет роуд-шоу на одном из ведущих предприятий Хабаровского края
- На ДВ гектарах появятся новые поселения
- В Год журавля коренные народы продолжат общественный контроль за лососевыми на притоках Амура
- Глав регионов рассчитают
- Трутнев рассказал о худшем показателе в строительстве ДФО
- Тепло станет надежней
- Научная нефантастика
- "Умный город" запустят на Сахалине и в Хабаровском крае
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.