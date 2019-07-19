|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 28 Августа, 00:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке начинается приём заявок на конкурс проектов ТОС
Принять участие в конкурсе могут территориальные общественные самоуправления (ТОС), а также ассоциации ТОС, зарегистрированные в качестве юридического лица. Подать заявку на участие можно с 27 августа по 10 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
В состав конкурсной комиссии войдут представители администрации Владивостока, думы города и некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия». Заявки будут рассматриваться по двум номинациям:
«Озеленение придомовых территорий Владивостокского городского округа» (субсидии до 200 тысяч рублей);
«Благоустройство придомовых территорий Владивостокского городского округа» (субсидии до 240 тысяч рублей).
Оценка проектов ТОС будет проходить по пяти показателям – соответствию направлению поддержки, актуальности, эффективности, реалистичности и обоснованности. Для оценки будет применяться шестибальная шкала, где один балл будет означать малую степень соответствия критериям, а шесть баллов – полное соответствие.
Социальные проекты, набравшие десять и более баллов, будут включены в перечень участников конкурса. При этом проекты, получившие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг. Затем конкурсная комиссия не позднее чем через десять рабочих дней со дня окончания приема заявок проведёт оценку проектов ТОС и определит размер субсидии.
Информация об организациях, рейтинге поданных ими заявок и иная информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
Для участия в конкурсе необходимо с 27 августа по 10 сентября направить заявку в управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Комарова, д. 29. Также заявку можно направить почтой по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20.
К участию в конкурсе принимаются заявки только на один общественно значимый проект от одного ТОС. Узнать подробнее об условиях конкурса и правилах оформления заявки можно здесь, получить консультацию - по телефону 261-41-00.
Напомним, субсидии выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы.
- Во Владивостоке начинается приём заявок на конкурс проектов ТОС
- 175 млн рублей получили две компании от Дальневосточного фонда высоких технологий
- Началась транспортировка атомного плавучего энергоблока в Певек
- Во Владивостоке первый инклюзивный фестиваль "Без границ" собрал 3 тысячи зрителей
- В центре Владивостока из-за ремонта дороги одной пробкой станет больше
- Японский инвестор планирует перерабатывать отходы деревообрабатывающих производств Якутии
- Березовый сок и рецепты старообрядцев из Бразилии представят на "Дальневосточной деревне" ВЭФ-2019
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
- Во Владивостоке появится Музей истории Дальнего Востока
- Во Владивостоке идет набор водителей для работы на новых автобусах
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.