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Пятница| 28 Июня, 10:13 |
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АНО АПИ поможет в реализации турпроектов на Камчатке
"Камчатка обладает колоссальным туристическим потенциалом. Но для того, чтобы туристам было комфортно, чтобы они хотели приезжать вновь в регион, нужны комфортабельные гостиницы, понятная и удобная логистика. Работа в этом направлении идет. В середине июня открылся обновленный пассажирский терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский. Через пару лет будет построен современный аэровокзальный комплекс, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Появляются новые гостиницы, запускаются проекты в туристической сфере", – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
По его словам, Агентством прорабатывается с европейскими туроператорами возможность запуска новых круизных маршрутов, привлекаются инвесторы в проекты по модернизации инфраструктуры. "Мы видим, рост туристического потока. Но он может быть в разы больше", – подчеркнул Леонид Петухов. В этом году в порт Петропавловска планируется не менее 18 судозаходов. В частности, благодаря этому растет число американских туристов. Об этом, в том числе говорилось на прошедшем заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Хабаровске. "Продолжает расти востребованность авиарейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анкоридж. А также востребованы круизные маршруты, которые предлагают американские компании", - отметил исполнительный директор РАТОП Дерек Норберг.
АНО АПИ оказало помощь в структурировании проекта и формировании концепции для привлечения потенциальных инвесторов. Еще одни проект – создание туристического кластера на базе отдыха "Голубая Лагуна". Инвестор уже получил статус резидента ТОР. Прорабатывается возможность привлечения в проект финансовых институтов и банков. Возможность открытия курортного комплекса в крае рассматривают инвесторы из Гонконга. Холдинг Sun Group рассматривает перспективу строительства комплекса бальнеологических курортно-санаторных учреждений, включая гостиницу на 300 мест, лечебные и санаторные учреждения. По словам директора по транспортной и логистической инфраструктуре департамента инвестиционных АНО АПИ Романа Семенцова, отдельное внимание уделяется модернизации существующих гостиниц и строительству новых гостиничных комплексов. "Это строительство вип-шале, крупных гостиничных комплексов и мини-гостиниц. Мы прорабатываем с инвестором бизнес-модель, подыскиваем площадку для строительства, помогаем с получением статуса резидента ТОР или свободного порта", – уточнил он.
Отметим, что в настоящее время на Камчатке зарегистрированы 134 единицы коллективных средств размещения, в которых организованы 6175 койко-мест, в отрасли занято около 6 тысяч человек. На рынке туристских услуг края сегодня работают 69 туроператоров и 208 компаний-агентов. В ближайшие три года на Камчатке планируется дополнительно создать более 500 номеров в коллективных средствах размещения.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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