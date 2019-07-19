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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:12 |
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Аквапарк, отель, SPA-центр
Туристически привлекателен
Концепция освоения Русского острова, одобренная Правительством Российской Федерации, предполагает развитие нескольких направлений. Однако одним из генеральных векторов является создание на живописной территории острова нового многофункционального центра семейного отдыха, с гостиницей, SPA-центром, аквапарком. Современный ландшафтно-рекреационный комплекс может не только повысить качество жизни приморцев и способствовать уменьшению оттока населения с Дальнего Востока, но и сыграть важнейшую роль для привлечения в Приморский край иностранных туристов и россиян, все чаще предпочитающих отдыху за рубежом путешествия по родной стране.
Однако предложения в этой рыночной нише, несмотря на свою очевидную востребованность, по сей день не реализованы. Развлекательная сфера во Владивостоке носит исключительно сезонный характер и не имеет возможности обеспечивать подобные услуги круглый год. Да и количество гостиниц не соответствует возросшим потребностям: на сегодняшний день туристам могут быть предложены для проживания лишь три отеля – ДВФУ, «Русский Ренессанс» и Novik Country Club. Для Владивостока, вышедшего на широкую международную арену и ставшего туристически привлекательным для стран АТЭС и Европы, этого явно недостаточно.
Первый и единственный
Первым на территории Приморского края и соседних субъектов Российской Федерации в ДФО инвестиционный проект универсального центра семейного отдыха и гостиничного комплекса международного класса предложило ООО «Многофункциональный центр отдыха». Ландшафтно-рекреационный комплекс для посетителей всех возрастных групп планируется возвести на о. Русском в г. Владивостоке на полуострове Житкова.
Проект включает в себя строительство крытого аквапарка, гостиницы, SPA-центра, автомобильного паркинга, а также благоустройство территории – здесь появятся зоны отдыха с бассейном, автобусная остановка, пешеходная площадка, прогулочная набережная, оборудованный и безопасный пляж. Реализация проекта будет доверена ведущим специалистам по развитию центров водного отдыха, с применением передовых мировых технологий, оборудования и материалов, с учетом лучших практик.
Аквапарк: водная симфония
В аквапарке будут расположены несколько бассейнов, водные горки, аттракционы, а также комплекс кафе, ресторанов и павильонов розничной торговли, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию.
SРА-центр: только релакс
SPA-центр предложит своим гостям косметологические услуги, бальнеологический комплекс, лечебный бассейн с соленой водой; банный комплекс, включающий тепидариум, лакониум, аромапаровые бани, фригидариум, финскую сауну; спелеокамеру (галотерапия); криолечение; водные массажи.
Гостиница
Здание гостиницы имеет видовую площадку, гостевую автопарковку, атриумы с эскалаторами, спускающимися на этажи к барам, ресторану, SРА-центру. Предусмотрен ночной клуб с выходом к открытому бассейну с видом на акваторию, а два верхних этажа гостиницы займет панорамный ресторан с собственной кухней.
В Приморском крае аналогов проекта «Многофункционального центра отдыха» не существует. Сфера экономики, в которой он реализуется, находится на стартовом уровне своего развития в ДФО и в данный момент не является высококонкурентной.
Выгодно – туристам и инвесторам
Появление ландшафтно-рекреационного комплекса о. Русский будет способствовать развитию инфраструктуры территории всего острова. И, безусловно, создаст еще один привлекательный объект туризма, который расширит рынок потребителей смежных проектов – Приморского океанариума, Игровой зоны «Приморье», Приморской сцены Мариинского театра, фортификационных сооружений Владивостокской крепости и т.п.. При этом уровень обустройства и качество сервиса, которые предложит новый многофункциональный центр отдыха, гарантирует привлечение дополнительных иностранных клиентов.
Реализация проекта позволит инвесторам, при умеренных рисках, обеспечить возвратность инвестиций с учетом существующих преференций Свободного порта Владивосток, макроэкономической обстановки и уникальности инвестиционного проекта. Ввод объектов в эксплуатацию будет проходить в январе 2025 года.
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