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28 Сентября 2020, 21:20 | Регион сегодня

СберБанк улучшил условия кредитования по программе "Дальневосточная ипотека"

Теперь приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица можно не только на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, но и на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа

Если заемщики уже были зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа на момент оформления кредитного договора, предоставление регистрации по месту приобретаемой недвижимости не потребуется.

При строительстве жилого дома в качестве обеспечения по кредиту на момент строительства теперь можно привлечь платежеспособных поручителей.

Программа «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку строящегося и готового жилья, а также на строительство дома. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1,7% годовых.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

Максимальный срок кредита составит 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа ограничен до 31 декабря 2021 года.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка:

«Нам важно поддержать наших клиентов в решении квартирного вопроса, поэтому мы постоянно улучшаем условия оформления ипотеки. На сегодняшний день уже более 7 тысяч жителей Дальнего Востока воспользовались льготными программами СберБанка для покупки жилья в ипотеку. Новые изменения программы сделают ипотеку с господдержкой ещё более доступной для наших клиентов и помогут быстрее обзавестись собственным жильем на выгодных условиях».

Ранее СберБанк снизил первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» с 20% до 15% от стоимости недвижимости, а также предоставил возможность привлекать в качестве созаемщиков третьих лиц, например, родителей и других родственников.

Оформить ипотеку по программе «Дальневосточная ипотека» можно онлайн на DomClick.ru, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сбербанк  дальневосточная ипотека 


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