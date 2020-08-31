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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 29 Сентября, 15:51 |
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СберБанк улучшил условия кредитования по программе "Дальневосточная ипотека"
Если заемщики уже были зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа на момент оформления кредитного договора, предоставление регистрации по месту приобретаемой недвижимости не потребуется.
При строительстве жилого дома в качестве обеспечения по кредиту на момент строительства теперь можно привлечь платежеспособных поручителей.
Программа «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку строящегося и готового жилья, а также на строительство дома. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1,7% годовых.
В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.
Максимальный срок кредита составит 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа ограничен до 31 декабря 2021 года.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка:
«Нам важно поддержать наших клиентов в решении квартирного вопроса, поэтому мы постоянно улучшаем условия оформления ипотеки. На сегодняшний день уже более 7 тысяч жителей Дальнего Востока воспользовались льготными программами СберБанка для покупки жилья в ипотеку. Новые изменения программы сделают ипотеку с господдержкой ещё более доступной для наших клиентов и помогут быстрее обзавестись собственным жильем на выгодных условиях».
Ранее СберБанк снизил первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» с 20% до 15% от стоимости недвижимости, а также предоставил возможность привлекать в качестве созаемщиков третьих лиц, например, родителей и других родственников.
Оформить ипотеку по программе «Дальневосточная ипотека» можно онлайн на DomClick.ru, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
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