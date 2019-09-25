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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Сентября, 15:34 |
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Как во Владивостоке горел и вырос солидный торговый дом "Кунст и Альберс"
Мог ли предположить Густав Кунст, пересекая в 1863 году заснеженную Сибирь, какой сюрприз жизнь ему приготовила? Что случайная встреча в Шанхае малоизвестного коммерсанта и бывшего шкипера, прожженного морского волка, станет судьбоносной для двух немецких подданных, оказавшихся волею рока на краю света?
Что из маленького торгового предприятия со временем вырастет солидный торговый дом, равных которому на Дальнем Востоке долгое время не будет, а его филиалы откроются не только во всех крупных городах российского Дальнего Востока, но и в Японии, Корее, Китае? Кто бы мог предположить, что фирма «Кунст и Альберс» за без малого 70 лет переживет три войны, столько же революций, и только с приходом советской власти на дальневосточные окраины постепенно утратит свои ведущие позиции и, перебравшись в Маньчжурию, канет в Лету.
Кто они, первооткрыватели дальневосточной торговли? Густав Кунст родился 16 октября 1836 года в Гамбурге в семье потомственных коммерсантов, его далекий предок в середине XVIII века был кондитером в Копенгагене. Свои первые шаги на ниве коммерции Густав сделал в фирме «Вакскаут и Кромган». Склонность к приключениям и большая конкуренция подвигли молодого коммерсанта отправиться покорять азиатский, в частности, китайский рынок. Густав Альберс был младше на два года своего будущего компаньона, родился 16 августа 1838 года. Попробовав себя в торговле лесом, резко меняет профессию (как выяснилось, не навсегда) и становится моряком. Пробороздив моря и океаны в течение шести лет, сдав экзамен на звание штурмана I класса, он в 1861 году списывается на берег и на некоторое время возвращается на родину, в Гамбург, чтобы вновь отправиться на Дальний Восток. Там, в Шанхае, два немца встретились, проникшись симпатией друг к другу, ударили по рукам и открыли свое дело.
Прежде чем прочно и надолго осесть во Владивостоке, оба попробовали обосноваться в других местах: Кунст - в Николаевске-на- Амуре, Альберс - в бухте Святой Ольги, Посьете. Но бухта Золотой Рог своим удобным расположением и близостью к рынкам сбыта заворожила друзей. Зафрахтовав бриг «Мета» они занялись перевозкой товаров (продукты длительного хранения, стройматериалы, ткани и пр.) Николаевск - на Амуре - бухта Св. Ольги - Владивосток - Посьет - китайские порты. И обратно. Во Владивосток «Мета» впервые вошла управляемая Густавом Альберсом 16 сентября 1864 года. Густав Кунст прибудет сюда годом позже. Здесь построили несколько жилых и складских помещений и начали торговлю. Начинали с малого: перевозки морской капусты в Китай, торговли «американскими спичками, табаком, инструментами, чаем».
Первые трудности не заставили себя ждать. Историограф города Владивостока Николай Петрович Матвеев в своем знаменитом «Кратком историческом очерке города Владивостока» сообщил, что «13 декабря 1864 года у американца Купера загорелся дом. Сгорели разные товары, сахар, пикули и вино на сумму 5800 рублей». Ущерб для начинающих предпринимателей был просто катастрофический! Был ли это несчастный случай или поджог, неизвестно. Хотя, как показали дальнейшие события, недоброжелателей среди россиян у немецких купцов было предостаточно. Уже в 1872 году во «Всемирной иллюстрации» некий, охочий до сенсаций, автор писал: «…Иностранные купцы имеют свои лавки, в которых вполне без совести грабят тамошнее население..». Что было не совсем верно. А если быть точным, совсем не верно. Более того, занимались этим отнюдь не иностранцы, а соотечественники. Один из старожилов вспоминал, что повышение стоимости товаров в городе у русского купца зачастую зависело от того, проигрался ли последний в карты накануне.
Так или иначе, если кто-нибудь другой и опустил бы руки, но только не Кунст и Альберс. С присущей немцам основательностью, педантичностью и трудолюбием, они с удвоенной энергией взялись расширять свое дело. Тем более, что обстоятельства этому благоприятствовали. В 1865 году был введен режим беспошлинной торговли («порто-франко»), который помог компании увеличить торговый оборот. На следующий год в Посьете был открыт первый из будущих многочисленных филиалов. В этом же году отстроено новое здание общей площадью 350 квадратных метров, приобретены в собственность новые участки земли, на которых позже построят три склада и каменное здание. В конце 60-х - начале 70-х годов Кунст и Альберс заключают выгодные соглашения с австралийской фирмой «Монтефьоре, Жилли и компания» на поставку солонины и масла в банках английской фирмой «А.К. Энгерт и компания» (кредиты по выгодной ставке ) и др.
В 1875 году происходит, казалось бы, малозначительное событие, которое, однако, существенно повлия- ет на деятельность торгового дома в дальнейшем. Во Владивосток прибывает нанятый в Гамбурге по рекомендации Фрица Альберса (брата Густава) молодой человек по имени Адольф Траугорт Даттан. Кто бы мог подумать, что этот - не юноша, но муж - окажется не только пунктуальным, целеустремленным, но и обладателем железной хватки. Спустя много лет он вытеснит из бизнеса потомков Альберса, но пока с рвением взялся за дело. Успешная поставка крупных партий продовольствия на Сахалин для нужд тюремного ведомства позволила новичку завоевать авторитет и доверие у компаньонов.
Фирма очень быстро развивалась. Были налажены торговые связи с компаниями из Австралии, США, Японии, Китая, разумеется, Германии и России. И даже неприятности, вроде гибели в ноябре 1883 года брига «Тартар», собственности компании, не могли остановить поступательный процесс. В 1884 году во Владивостоке открылось новое здание компании, построенное из строительных материалов, доставленных пароходами из Гамбурга. Причем везли сюда все: от гвоздей до кирпича и строительных балок.
Чем же занимались немецкие предприниматели? Львиную долю бизнеса занимала торговля, которая шла очень успешно. Газета «Владивосток» за 13 января 1885 года отмечала: «О развитии торговли на нашей окраине можно судить из того, какие суммы переведены в прошлом году в Петербург из Владивостока местными купцами: фирма Кунст и Альберс - 1 824 000 рублей, Лингольм - 320 000 рублей, Лангелитье - 223 000 рублей, Штейнбах - 197 657 рублей, Шевелев - 53 000 и т.д. Даже «заклятые друзья» из торгового дома «Чурин и К» остались далеко позади с суммой в 98 000 рублей.
Но очень скоро Кунст и Альберс поняли, что одной только торговлей не проживешь, и создали многопрофильное предприятие, куда входили банковские и представительские услуги. В 1891 году в изданной в Санкт-Петербурге книге «Владивосток и Южно-Уссурийский округ Приморской области.» ТД «Кунст и Альберс» смело именовал себя «Самым крупным импортером русских товаров в Приамурский край» и предлагал покупателям приобретать оптом и в розницу мануфактурные, бакалейные, колониальные, москательные, галантерейные, модные, пушные, кожевенные товары и табачные изделия. А также большой выбор «мебели всякого рода, посуды фарфоровой, стеклянной, металлической, эмалированной, всех принадлежностей для домашнего обихода, готового платья мужского, детского, красок сухих и масленых; всякого рода ружей и охотничьих принадлежностей.» Довольны были все: и отъявленные модницы, желавшие сразить наповал конкуренток новинками из Европы и Америки, и домохозяйки, истосковавшиеся по качественной, долговечной посуде, и любители охотничьих забав. К услугам любителей горячительных напитков, коих во Владивостоке всегда было немало, из постоянных складов предлагались вина и спирт, «водка, очистки своего завода и разная привозная из Европейской России; вина и напитки русские и заграничные». В обширном прейскуранте присутствовали также: железо сортовое, листовое, котельное, различные материалы для построек, мука и крупчатка русская и американская, масло, мыло, рис, соль и прочее, прочее. В общем, все то, что до недавних пор числилось в разряде труднодоставаемых и дорогих товаров.
В 1888 году на мысе Чуркин был устроен склад керосина на 40 тысяч пудов. Русский керосин впервые был завезен во Владивосток, до этого пользовались исключительно американским. И хотя, как писала газета «Владивосток»: «в городе распространяется слух, что этот керосин не будет гореть в лампах», ничего подобного, вопреки злопыхателям, не произошло. Товар у компании был всегда исключительно прекрасного качества.
Торговый дом «Кунст и Альберс» одним из первых занялся финансами. Его банкирская контора принимала переводы для отправки в любые точки Российской империи и за границу, страховала выигрышные билеты, покупала и перепродавала процентные бумаги, выдавала ссуды под залог государственных бумаг. Среди его партнеров были Санкт-Петербургский международный банк, московский купеческий банк и др.
Коммерческие успехи фирмы с 80-90 годов были связаны уже с именем Даттана, который очень быстро прошел путь, если не от мальчика на побегушках, то маловлиятельной фигуры, до управляющего и владельца фирмы. Со временем Густав Кунст и его верный партнер Густав Альберс отошли от дел, покинули Владивосток, предпочтя получать дивиденды от своей доли в компании в европейских банках. Адольф Даттан, сосредоточив в своих руках все нити управления, расширил сферы влияния своей «торговой империи» на Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Благовещенск, и Китай. Чего-чего, а интуиции ему было не занимать. Воспользовавшись российской экспансией в Китай (аренда Порт-Артура и Дальнего, строительство КВЖД и г. Харбина), с немецкой основательностью двинулся вслед за дипломатами, строителями и военными на бескрайние просторы Поднебесной. И весьма успешно. В 1899 году только доходы, связанные со строительством Порт-Артура, составили 1,2 миллиона рублей, в следующем году - 2, 3 миллиона. Символом успешности стали построенные в городах Дальнего Востока прекрасные здания, которые теперь являются памятниками архитектуры. Не всегда дела шли как по накатанной: экономический кризис начала XX века, потрепавший многие и более крутые фирмы, погромы магазинов и складов во время «боксерского восстания» в Китае и революции 1905-1907 годов в России, отмена «порто-франко» во Владивостоке в 1909 году. Но каждый раз, за счет гибкой, взвешенной и дальновидной экономической политики, торговому удавалось в очередной раз «показать фигу» превратностям капризной судьбы.
Деньги деньгами, но компания, в лице Адольфа Даттана (Густав Кунст вышел из дела в 1896 году, Густав Альберс в 1910 году передал свое дело сыну Альфреду Альберсу, но его Даттан успешно «нейтрализовал»), относилась, как сейчас модно говорить, к социально ответственному бизнесу. Ни одного благотворительного мероприятия в городе не проходило без ее участия: новогодние елки для детей из малообеспеченных семей, сбор средств для раненных солдат в годы русско- японской войны, финансирование обществ «Белый цветок» (борьбы с туберкулезом), покровительство животным. Выделялись деньги на строительство Успенского кафед- рального собора, строительство и оснащение музея Общества изучения Амурского края, Восточного института, больниц, школ и т.д.
С 1909 по 1915 г. Адольф Васильевич лично ежегодно отчислял от 1000 до 3000 рублей на организацию командировок студентов в Японию, Китай, Корею для практического изучения языков, а в 1910 г. выделил капитал в 10 600 рублей на проценты, с которого была учреждена стипендия на ежегодные поездки за границу одного студента института. Для города были приобретены: первый автомобиль - «скорая помощь», первый пожарный автомобиль. Поставлялись автомобили (легковые и грузовые) молодой, но уже зарекомендовавшей себя во всем мире фирмы «Бенц». Военные, в частности, сразу же оценили качество и надежность немецких авто и широко использовали их для строительства и инспекционных поездок на объекты Владивостокской крепости. Последнее, кстати, никак не помогло компании во время травли в 1914-1915 гг. К 1914 году годовой оборот фирмы «Кунст и Альберс» составлял 16 миллионов рублей. 32 филиала было только Приамурье, офисы располагались в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Варшаве, Кобо, Нагасаки, Шанхае, Харбине.
Разразившаяся Первая мировая война обернулась для торгового дома катастрофическими последствиями. По всей стране вспыхнули антинемецкие гонения. Многие выдающиеся российские предприниматели, имевшие немецкие корни, пострадали во время этой кампании (например, Пауль Тимман, владелец крупнейшей кинофабрики в стране, был выслан в Сибирь). 28 мая 1915 года в Москве за два часа было разгромлено 8 магазинов и 7 контор немецких подданных. Во Владивостоке до этого не дошло, но глава крупнейшего на Дальнем Востоке торгового дома все-таки пострадал. К этому времени Даттан уже получил звание почетного гражданина Владивостока, звание советника коммерции, чин действительного статского советника, в 1912-м ему было пожаловано дворянство.
В 1913 году управляющему фирмой Адольфу Даттану император Николай II пожаловал прусский орден Короны VI класса за активное развитие коммерческой торговли в Приамурском генерал-губернаторстве. Но все эти регалии не спасли предпринимателя от неприятностей. Как не защитило и то, что один из его сыновей, корнет гусарского полка Александр Адольфович, храбро сражался в рядах русской армии на фронте. Стал кавалером нескольких боевых орденов и, в конце концов, сложил свою голову на полях сражений в 1916 году. К этому времени его отец, в результате инспирированного дела, попал в сложную ситуацию. В столичной прессе за авторством некоего Антона Мартиновича Оссендовского вышли цикл статьей, а затем книга «Мирные завоеватели», в которых торговый дом «Кунст и Альберс» характеризовался как центр германского шпионажа. В результате активных закулисных действий конкурентов Даттан был арестован и отправлен в ссылку в Томскую область. Вернувшись во Владивосток в 1920 году, он обнаружил, что фирма находится в плачевном состоянии. Вернуть ей былую славу, мощь и репутацию ему не удалось. И хотя по инерции ТД «Кунст и Альберс» еще функционировал до середины 20-х годов, лучшие его времена остались позади.
На верхнем фото: Магазин ТД «Кунст и Альберс».
Дмитрий РЫКУНОВ
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