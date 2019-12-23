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30 Января 2020, 09:00 | Регион сегодня |

Режим свободного порта Владивосток поможет Восточной верфи модернизировать производство

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и АО "Восточная верфь" заключили соглашение об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток, предусматривающее модернизацию и техническое перевооружение судостроительного предприятия

В рамках проекта, реализация которого начнется уже в 2020 году и продлится до 2025 года, новый резидент СПВ вложит в развитие производства около 3,1 млрд рублей и создаст 118 рабочих мест.

Документ подписали генеральный директор АО "КРДВ" Аслан Канукоев и генеральный директор АО "Восточная верфь" Олег Сиденко сегодня, 29 января, в день 68-летния судозавода, расположенного на берегу бухты Малый Улисс во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Модернизация производства положительно скажется на всех наших заказах – изготовлении кораблей и судов военного и гражданского назначения, в том числе и судов, изготавливаемых в рамках программ господдержки дальневосточных рыбаков, - сообщил руководитель АО "Восточная верфь" Олег Сиденко. – Мы планируем воспользоваться всеми преференциями и льготами, предложенными резидентам СПВ. Особенную поддержку окажут уменьшение налогооблагаемой базы и таможенные льготы. Многочисленные проверки судостроительного комплекса теперь будут согласовываться с Минвостокразвития России и будут проходить в более короткие сроки, что также ощутимо поможет нашей работе".

В результате технического перевооружения завода будет увеличено количество стапельных мест, изменятся технология производства судов и внутренняя логистика по предприятию, повысится производительность труда. Основной целью реализации проекта является увеличение объема выпуска гражданских судов.

"Одними из приоритетных отраслей на Дальнем Востоке являются судостроение и судоремонт. Пройдя модернизацию производства, имеющая богатую и славную историю "Восточная верфь" должна стать мощным предприятием с широким портфелем заказов и конкурентными преимуществами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. – Преференциальные режимы дают инвесторам хорошие возможности для реализации задуманных проектов. Сопровождение со стороны управляющей компании и планомерно расширяющийся перечень сервисов и услуг, а также стратегическое развитие режимов СПВ и ТОР создают для резидентов комфортные условия ведения предпринимательской деятельности".

Напомним, в ноябре 2019 года на предприятии "Восточная верфь" состоялась торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках механизма "квоты в обмен на инвестиции". В холе мероприятия заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал: "На "Восточной верфи" заложен первый краболов. Это первый шаг к возрождению судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. По решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина создана большая и современная верфь "Звезда". Но ее одной на судостроительные нужды дальневосточных регионов не хватит. Нужно, чтобы заработало больше судостроительных предприятий и в Приморье, и в Хабаровском крае. Нужно сделать так, чтобы те деньги, которые зарабатываются на рыбном промысле, помогали создавать рабочие места в России и развивать отрасль".

На сегодняшний день, по данным АО "Корпорация развития Дальнего Востока", количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1750. Общая стоимость заявленных проектов составляет 843,9 млрд рублей, их реализация позволит создать более 82,5 тысячи современных рабочих мест. Инвесторы СПВ реализовали 174 проекта и вложили в экономику региона 123,3 млрд рублей, создали более 12 тысяч рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: свободный порт 


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