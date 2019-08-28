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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 12:14 |
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"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания
Генеральный консул Японии во Владивостоке Накамура Коитиро
– Ежегодно Владивосток становится площадкой для проведения Восточного экономического форума, в котором принимают участие лидеры иностранных государств. В связи с этим город часто упоминается различными СМИ и в самой Японии.
В прошлом году столица Дальневосточного федерального округа была перенесена из Хабаровска во Владивосток. Это дает основание считать, что роль «окна» в АТР, которую играет Владивосток, приобретает все большее значение в международном сообществе.
Я думаю, введение в Приморском крае режима территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также географическая близость к Японии способствуют росту интереса японских предприятий к краю. В прошлом году, например, открылся японский реабилитационный центр «ХОКУТО», который получает высокую оценку со стороны жителей Приморья, также реализован проект по созданию завода двигателей «Mazda», который посетили первые лица Японии и России.
После введения процедуры оформления российских электронных виз возросло число японских граждан, посещающих Приморский край. Подобное смягчение визового режима – это один из возможных ключей к развитию японо-российского делового сотрудничества. Если к тому же провести в регионе масштабное смягчение контроля для рационализации процедуры карантина, процедуры получения разрешения на экспорт и импорт и т. д., то еще больше японских предприятий придет в Приморский край. В результате, логистика будет лучше развиваться, а бизнес обеих стран – процветать. Кроме того, если улучшить ситуацию с отелями, доработать транспортную инфраструктуру, в частности – устранить проблему дорожных заторов, то можно ожидать, что японские бизнесмены чаще станут приезжать сюда. Благодаря этому через несколько лет Владивосток может полностью измениться в лучшую сторону.
Я прибыл во Владивосток 27 января этого года и уже успел встретиться и поговорить с разными людьми. В качестве Генерального консула я намерен приложить максимальные усилия для развития японо-российских отношений в сфере экономики и других областях.
Генеральный консул КНР во Владивостоке ЯНЬ Вэньбинь
Восточный экономический форум – один из двух «Президентских форумов» в России, он имеет много общего с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом, занимает важное место и оказывает большое влияние. Китай придает большое значение Восточному экономическому форуму, принимал участие в предыдущих форумах, а в прошлом году председатель Китая Си Цзиньпин лично присутствовал на форуме. В этом году Китай направит делегацию высокого уровня принять участие в форуме.
За пять лет существования форум стал для России не только важной площадкой для развития Дальнего Востока, но и начал играть активную роль в развитии субрегионального сотрудничества и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, когда в прошлом году председатель Си Цзиньпин участвовал в Восточном экономическом форуме, он внес ряд предложений по развитию сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
Китай является одним из крупнейших инвесторов на Дальнем Востоке, возможно, крупнейшим инвестором, особенно в новых добавленных направлениях инвестирования. Я лично посещал находящиеся в Приморском крае, на Сахалине и в Магадане многие предприятия, финансируемые Китаем, они инвестируют в сферы обрабатывающей промышленности, полезных ископаемых, лесного хозяйства, сельского хозяйства и в аквакультуру.
Дальний Восток России богат природными ресурсами, является соседом Китая, экономическая взаимодополняемость – довольно высокая. Это то преимущество, которое ценят китайские инвесторы. По мере того, как Россия усиливает свою открытую политику и увеличивает финансовую поддержку Дальнего Востока, инвестиционная среда в Дальневосточном регионе также улучшается. В последнее время число китайских инвесторов, посещающих Дальний Восток, постепенно увеличивается; в частности, влиятельные предприниматели экономически развитых районов Китая, таких как Шанхай и Гонконг, также ищут возможности для бизнеса на Дальнем Востоке РФ. Это хорошая тенденция. В то же время следует обратить внимание, что по-прежнему существует немало проблем, влияющих на инвестиции китайских инвесторов в регион. Если говорить с китайской стороны, то китайские инвесторы недостаточно знают о Дальнем Востоке, также есть дефицит высококвалифицированных специалистов в смежных областях (в том числе, специалистов с русским языком). Вместе с тем, существует еще много возможностей для улучшения деловой среды Дальневосточного региона. Согласно рейтингу инвестиционной среды России 2018 года, края и области Дальнего Востока России расположены в нижней части рейтинга. Основная проблема заключается в том, что некоторые направления льготной политики не могут быть полностью реализованы, инфраструктура недостаточно развита, и все еще существуют факторы, выходящие за рамки обычных предпринимательских рисков, которые влияют на чувство безопасности предпринимателей. В будущем необходимо усилить предикацию инвестиционного потенциала и инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, а в частности – принимать практические меры по созданию более безопасной инвестиционной среды для предприятий.
В 2018 году на IV Восточном экономическом форуме президент России В.В. Путин подчеркнул важную роль технологических инноваций в стратегии развития Дальнего Востока и предложил превратить остров Русский в крупнейший на Дальнем Востоке научно-технический инновационный центр. В Китае накоплен богатый опыт строительства научно-технических парков и внедрения достижений в области научных исследований. Мы готовы поделиться своим опытом с Россией и углубить сотрудничество в области научно-технических инноваций между Китаем и Дальним Востоком России на основе принципа взаимной выгоды.
Генеральный Консул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар
– Наши страны привержены идее построения «особых стратегических и привилегированных» отношений. Наши отношения – та константа, которая не меняется в постоянно изменяющемся сценарии мирового порядка. В этом – значительная заслуга доверительных и прочных взаимоотношений между президентом Путиным и Премьер-Министром Индии Моди. Дальний Восток России – это новое центральное направление нашей политики.
Сегодня наша основная задача – понять регион и обсудить с региональным руководством направления для укрепления существующего двустороннего сотрудничества с территориями российского Дальнего Востока. С 2017 года мы регулярно участвуем в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Руководство страны постоянно демонстрирует прочную заинтересованность в том, чтобы побудить индийскую промышленность к сотрудничеству в целях развития региона. Для того, чтобы индийские компании осуществили инвестиции на Дальнем Востоке России, им было предложено несколько привлекательных пакетов господдержки, включая меры поддержки, основанные на индивидуальных потребностях.
Такие инструменты, как ТОР и Свободный Порт Владивосток, привлекают инвесторов на Дальний Восток России. В 2017 состоялось торжественное открытие завода компании KGK по огранке и обработке алмазов во Владивостоке, которая работает в рамках режима СПВ. Во время недавнего Дня иностранного инвестора во Владивостоке стало известно, что компания M.Suresh станет второй индийской компанией, инвестирующей в дальневосточную алмазообрабатывающую отрасль. Индийское предприятие «Jay Rus Tea» занимается импортом и упаковкой индийского чая. Сейчас они расширяют свой бизнес, создав новое предприятие в Приморье. Эти компании создают новые рабочие места для местного населения, занимаются обучением персонала. На финальной стадии находится обсуждение относительно разработки Крутогоровского угольного месторождения на Камчатке компанией Tata Power. KGK выступает соинвестором сингапурской компании в предприятии KGK Sudima International Pvt Ltd., которая планирует запустить высокотехнологичный лесоперерабатывающий комп- лекс на территории Приморского края. Обе стороны ищут возможности сотрудничества в нефтяной и газовой отрасли, включая арктический регион. В этом году мы ожидаем роста показателей торгово-экономических связей, особенно с регионами российского Дальнего Востока.
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Неужели народ опять раздвигает уши для вброса очередной порции путинской лапши?
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