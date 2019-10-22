|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 31 Октября, 05:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро
Корпорация развития Дальнего Востока установила 10-дневный срок рассмотрения заявок на получение статуса резидента территории опережающего развития или свободного порта Владивосток, направленных в электронной форме через личный кабинет на сайте управляющей компании
Работая с абсолютно бесплатным и удобным в использовании электронным сервисом, инвестору необходимо пошагово заполнить исходные данные своего проекта. При этом система автоматически рассчитывает все показатели и формирует бизнес-план и заявку на получение статуса резидента ТОР или СПВ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Заявки, поступившие через онлайн-сервис, рассматриваются максимально оперативно. В течение 10 рабочих дней заявителю направляется уведомление о результатах рассмотрения, вместе с которым, в случае принятия положительного решения, инвестор получает проект соглашения об осуществлении деятельности на территории одного из дальневосточных преференциальных режимов.
Стоит отметить, что подача заявки через личный кабинет на сайте АО «КРДВ» является наиболее оперативным способом получения статуса резидента ТОР или СПВ. Заявки, поданные в бумажном виде в офисах Корпорации либо ее дочерних обществ, рассматриваются в соответствии с федеральными законами «О Свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в 15-дневный срок.
Напомним, на сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут более 1960 резидентов с проектами на сумму около 3,6 трлн рублей, реализация которых позволит создать 144 тысячи рабочих мест. Из них 253 проекта уже запущены, фактически вложено более 457,7 млрд рублей частных инвестиций, создано почти 30,5 тысячи современных рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро
- Поручения президента по итогам ВЭФ
- Как зарабатывать на бизнесе успешных компаний?
- Помочь и советом, и рублем
- Автопутешественники на "буханке" вышли на финишную прямую
- Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке в два раза увеличила количество сопровождаемых проектов
- В новом терминале аэропорта Хабаровска началось регулярное обслуживание пассажиров
- В ноябре на остров Тайвань отправят первую партию амурского мёда
- Треть компаний участников программы Practicum Global Shift 3 в бизнес-школе СКОЛКОВО из регионов России
- Популяция летних лососей в бассейне Амура подорвана окончательно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.