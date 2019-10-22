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Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро

На территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток уже "поселились" более 1960 резидентов

Корпорация развития Дальнего Востока установила 10-дневный срок рассмотрения заявок на получение статуса резидента территории опережающего развития или свободного порта Владивосток, направленных в электронной форме через личный кабинет на сайте управляющей компании

Работая с абсолютно бесплатным и удобным в использовании электронным сервисом, инвестору необходимо пошагово заполнить исходные данные своего проекта. При этом система автоматически рассчитывает все показатели и формирует бизнес-план и заявку на получение статуса резидента ТОР или СПВ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Заявки, поступившие через онлайн-сервис, рассматриваются максимально оперативно. В течение 10 рабочих дней заявителю направляется уведомление о результатах рассмотрения, вместе с которым, в случае принятия положительного решения, инвестор получает проект соглашения об осуществлении деятельности на территории одного из дальневосточных преференциальных режимов.

Стоит отметить, что подача заявки через личный кабинет на сайте АО «КРДВ» является наиболее оперативным способом получения статуса резидента ТОР или СПВ. Заявки, поданные в бумажном виде в офисах Корпорации либо ее дочерних обществ, рассматриваются в соответствии с федеральными законами «О Свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в 15-дневный срок.

Напомним, на сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут более 1960 резидентов с проектами на сумму около 3,6 трлн рублей, реализация которых позволит создать 144 тысячи рабочих мест. Из них 253 проекта уже запущены, фактически вложено более 457,7 млрд рублей частных инвестиций, создано почти 30,5 тысячи современных рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: СПВ  ТОР  Дальний Восток 


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