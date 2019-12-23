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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Якутии ГОК "Инаглинский" бьет рекорд по добыче угля
В 2019 году сотрудники превысили показатель максимальной добычи и установили новый рекорд – 316,8 тыс. тонн угля в месяц.
«Рекорд стал возможен благодаря слаженному коллективу, профессионализму и самоотдаче работников компании, а также надежной работе новой техники, вкладом подрядных организации «СГТ-Восток», «Алмаз», обеспечивающих дополнительные мощности для добычи угля», — сообщили в пресс-службе компании.
Проект в Якутии реализуется компанией «Колмар» при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ). Ранее фонд выделил ГОКу «Инаглинский» (входит в ГК «Колмар») льготный заем в объеме 4 млрд рублей для финансирования строительства горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и шахты «Инаглинская» общей мощностью 12 млн тонн коксующегося угля в год. Ввод первой очереди новых мощностей запланирован на конец 2021 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Формируемый в Якутии угольный кластер обеспечит более 252 млрд рублей прироста ВРП и 13,2 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет региона до 2028 года. Будет создано более 3000 рабочих мест. Сегодня в ТОР «Южная Якутия» на Чульмаканском и Денисовском месторождениях с запасами порядка 1 млрд тонн уже добываются значительные объемы угля, работают обогатительные фабрики «Денисовская» и «Инаглинская».
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