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В Приморье начали подготовку к экологическому фестивалю "День Бикина"
Крупнейшая особо охраняемая территория (ООПТ) Дальнего Востока национальный парк «Бикин» готовится отметить свой пятилетний юбилей во время проведения экологического фестиваля «День Бикина». Рабочие совещания организаторов вышли из он-лайна и проводятся при неукоснительном выполнении требований мер безопасности.
Масштабное и любимое жителями края событие пройдет в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края, месте компактного проживания коренных малочисленных народов с 7 по 9 августа. По словам директора национального парка «Бикин» экофестиваль — знаковое мероприятие, прежде всего для самого таежного села.
— Все жители с нетерпением ждут «День Бикина» и уже готовятся. Радует, что и приезжающие гости становятся его постоянными участниками, и многие уже давно интересуются датой проведения в этом году. Все вместе мы отметим такие значимые и важные даты как – 75 лет Великой Победы, День коренных малочисленных народов, пятилетие придания среднему и верхнему течению бассейна реки Бикин статуса особо охраняемой природной территории федерального значения! Уверен, что мероприятие будет интересным и запоминающим. Ждем всех в гости! Спасибо всем нашим партнерам за возможность делать каждый год мероприятие все насыщеннее и интереснее.
В 2020 году экологический фестиваль предложит гостям и участникам более 20 локаций для самореализации и проявления творческой и физической активности. Дискуссионные площадки деловой части мероприятия будут посвящены проблемам экологии, природоохранной работе, и участию организаций и сообществ различных уровней и форм собственности в деле сбережения уникальных территорий и народов, традиционно их населяющих.
Спортивные соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов займут два дня. Впервые они будут организованы на основании сборника методических материалов, изданного Клубом охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморья в рамках президентского гранта. Участники смогут попробовать себя в таких видах спорта как метание тынзяна на хорей, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке, стрельбе из лука и пневматической винтовки, национальной игре Зэлигэ, гонках на удэгейских лодках. По мнению организаторов, гостей заинтересуют показательные выступления охотников на оморочках – легких охотничьих плавсредствах жителей северного Приморья.
— Спортивная составляющая наших экологических фестивалей, таких как «День Бикина» и «Ва-кчай ни» здорово выделяет их из когорты равнозначных мероприятий – рассказала руководитель проекта победителя конкурса президентских грантов «Приморье – территория межкультурного диалога» Надежда Толкачева, — Национальный спорт в селе Красный Яр мы поддерживаем вот уже несколько лет, и стараемся делать все, чтобы его традиции не размывались временем. В этом году, например, благодаря гранту, мы начали оборудование стационарной площадки для проведения соревнований по нескольким видам спорта, изготовили и закупили новое оборудование, обновили инвентарь.
Авторов и поклонников таежной кухни, соберет конкурс национальных блюд. Художественной витриной народных промыслов станет выставка изделий народного творчества, на которой помимо сувениров, изготовленных в «Ремесленном доме», мастера представят работы, победившие в конкурсе национальной игрушки.
Новые номера удивительных плавных и быстрых национальных песен, и танцев подготовят творческие коллективы. Фотографов-любителей ждут интересные локации.
— Несмотря на то, что площадка фестиваля сама по себе уникальная фотозона, отдельные точки, оформленные в удэгейском стиле, будут привлекательны для любителей фотосъемки, — рассказала руководитель отдела эко просвещения национального парка «Бикин» Мария Канчуга, — А вот начинающие «профессионалы» из числа сотрудников учреждения и местных охотников, победившие в конкурсе фотографий, организованном при участии центра «Амурский тигр», получат награды и общее признание.
По традиции фестиваль «День Бикина» откроет шаманский обряд, вечером жителей села и гостей соберет костер дружбы, желающие смогут посмотреть праздничный салют и после отправиться на дискотеку.
Отметим, партнерами фестиваля ежегодно выступают Центр «Амурский тигр», WWF России, Клуб охотников и рыболовов Коренных малочисленных народов Приморского края, Правительство Приморья, администрация Краснояровского сельского поселения.
Напомним, во время фестиваля национальный парк «Бикин» — крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра отметит свой пятилетний юбилей. Национальный парк создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья — ключевой территории для удэгейского народа. Территория нацпарка включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Отметим, фестиваль будет проводиться накануне Международного дня коренных народов мира, который все мировое сообщество отмечает 9 августа, что придает особую значимость и яркость этно-экологическому форуму нового формата.
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