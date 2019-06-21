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01 Июля 2019, 16:28 | Регион сегодня

Благоустройство острова Попова для туристов начнут с причала

На пешеходных маршрутах планируется провести покос травы

Обустроенные пешие маршруты, комфортные стоянки и ухоженные исторические объекты – такой должна быть туристическая инфраструктура на острове Попова. По поручению главы Владивостока Олега Гуменюка развитием туристического потенциала острова займутся комплексно.

Для организации пеших маршрутов на остров Попов выехала рабочая группа. В состав комиссии вошли заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода, специалисты профильных управлений мэрии, а также представители департамента по туризму краевой администрации и Дальневосточного морского биосферного заповедника.

Участники рабочей поездки прошли по нескольким пешим маршрутам, которые уже исторически сложились на острове. После осмотра специалисты должны разработать предложения по обустройству, как самих троп, так и территорий, на которых можно оборудовать временные остановки туристов.

Благоустройство должно начаться от отправной точки – причала. Помимо реконструкции самой причальной стенки, на этой территории необходимо оборудование автостоянки, установка туалета, мусорных контейнеров, лавочек и, конечно же, информационного стенда с описанием маршрутов и достопримечательностей острова. На самих пеших маршрутах также нужно сделать немало – разравнять и расчистить тропы, в некоторых местах необходимо оборудовать настилы и ограждения, установить информационные стенды и таблички, а также организовать уборку и покос травы. Отдельного оборудования требуют пляжи острова – они должны соответствовать всем требованиям безопасности.

 


 

Отметим, что остров Попов обладает богатым туристическим потенциалом. На его территории произрастает большое количество редких растений, реликтов и эндемиков – всё это отличная основа для развития экологического туризма. Кроме этого туристические маршруты на Попова охватывают и исторические объекты – это и следы жилищ первобытного человека, и военная батарея – это будет интересно любителям истории.

«Наша цель сегодня развить существующий потенциал островной территории – это и пеший туризм, и пляжный, и познавательный отдых. Сейчас мы определяем виды и объём необходимых работ, затем будет планироваться финансирование. Причем, планируется, что финансирование на эти работы будет поступать не только из  городского, но и из краевого бюджета. Появление развитой туристической инфраструктуры на острове Попова выгодно повлияет на туристскую привлекательность не только города, но и всего края», – отметили в управлении инвестиций, туризма и развития предпринимательства.

По итогам рабочей поездки был намечен список первоочередных работ, которые возможно выполнить уже в этом году. Так на пешеходных маршрутах планируется провести покос травы, установить несколько мусорных контейнеров, а также смонтировать первые указатели и информационные таблички.

Остров Попова – остров в архипелаге Императрицы Евгении в заливе Петра-Великого Японского моря, назван в честь адмирала Андрея Александровича Попова. Остров Попова входит в состав Владивостокского городского округа. Рельеф характерен для юга Приморья. Максимальная высота над уровнем моря составляет 158 метров. Береговая линия представлена песчаными и галечными пляжами, чередующимися со скалистыми обрывами.

Остров Попова, наравне с островом Русский, является излюбленным местом отдыха жителей и гостей Владивостока. На острове действует несколько турбаз и баз отдыха, каждое лето разбиваются палаточные лагеря. На острове в бухте Алексеева работает Морская экспериментальная станция Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук, открыт музей Дальневосточного морского заповедника.

Фото предоставлено управлением инвестиций, туризма и развития предпринимательства

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: острова  туризм  благоустройство 


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