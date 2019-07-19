|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 01 Августа, 18:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
В администрации Владивостока прошло совещание по вопросам развития инфраструктуры туристических маршрутов на острове Попова. Его провёл глава города.
«Наша задача на ближайшие годы – развитие островных территорий Владивостока, в том числе и за счёт туризма. Мы пригласили вас сегодня, чтобы обсудить предстоящую большую работу, которую мы начинаем», - отметил Олег Гуменюк.
На острове Попова появится новый экскурсионный маршрут. Сюда и сейчас приезжают туристы, но это, скорее, индивидуальные заказы, да и тропы, по которым водят людей, нуждаются в дополнительном обустройстве. Новый проект как раз позволит это сделать. После этого на остров Попова можно будет привозить уже организованные группы, в том числе иностранных туристов. Центр Владивостока большинство гостей уже изучили. Пора им ехать на острова.
Одно из первых поручений главы – на маршруте Владивосток – остров Попова должен появиться дополнительный паромный рейс. Директор компании морских прибрежных сообщений Александр Корытко обещал проработать вопрос, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Людям должно быть комфортно. Причём всем. Это касается и местных жителей, и туристов, которые будут сюда приезжать. Поэтому в наших планах – ремонт причала в проливе Старка, куда сейчас подходят паромы, ремонт прилегающей к пирсу площадки. Без этого мы не сможем двигаться дальше», – замечает Олег Гуменюк.
«На территории рядом с пирсом нужен будет свой вокзал, в котором люди смогут спокойно дождаться парома. Рассмотрим варианты модульных комплексов, похожих на тот, что у нас сейчас есть на 36-м причале Владивостока. А пока мы готовы начать с элементарного обустройства площадки, на которую спускаются туристы», - говорит Александр Корытко.
Остров Попова выбран неслучайно. Его скалы, гроты, реликтовый лес, чистое море и прекрасные виды на многочисленные острова по соседству сами по себе настраивают на отдых. А близость к Владивостоку в этом списке — дополнительный плюс Попова. К тому же острову есть, чем удивить и местных жителей, и туристов. Приморцы смогут заново открыть для себя родные места, а гости Владивостока – оценить возможности и красоту территории. Но прежде пеший маршрут дополнят информационными стендами и указателями, на видовых площадках по пути следования обустроят фотозоны. Включиться в работу предложили и бизнесу. Город берёт на себя обустройство площадок для отдыха людей, а вот разместить на них точки питания могут только предприниматели — владельцы местных баз и центров отдыха.
Разговор о развитии туризма на островах продолжат на месте, во время выездного совещания на Попова.
Автор фото: Марина Божко
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
- В Приморье введен режим ЧС
- Жителям Владивостока предлагают избавиться от макулатуры, электрохлама и другого мусора
- Индивидуальное ОСАГО: как стаж и безаварийная езда повлияют на стоимость полиса
- Международные финансовые организации готовы кредитовать развитие Дальнего Востока России
- Столица Приморья включена в уникальное мировое турне звезды органной музыки
- Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД
- ДВФУ представил результаты работы над проектом по разработке "Синтетической личности"
- Сергей Шенталинский: В Магадане люди не живут, а выживают
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.