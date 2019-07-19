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01 Августа 2019, 13:04 | Регион сегодня |

Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут

Центр Владивостока большинство туристов уже изучили. Пора ехать на острова

В администрации Владивостока прошло совещание по вопросам развития инфраструктуры туристических маршрутов на острове Попова. Его провёл глава города.

«Наша задача на ближайшие годы – развитие островных территорий Владивостока, в том числе и за счёт туризма. Мы пригласили вас сегодня, чтобы обсудить предстоящую большую работу, которую мы начинаем», - отметил Олег Гуменюк. 

На острове Попова появится новый экскурсионный маршрут. Сюда и сейчас приезжают туристы, но это, скорее, индивидуальные заказы, да и тропы, по которым водят людей, нуждаются в дополнительном обустройстве. Новый проект как раз позволит это сделать. После этого на остров Попова можно будет привозить уже организованные группы, в том числе иностранных туристов. Центр Владивостока большинство гостей уже изучили. Пора им ехать на острова.

Одно из первых поручений главы – на маршруте Владивосток – остров Попова должен появиться дополнительный паромный рейс. Директор компании морских прибрежных сообщений Александр Корытко обещал проработать вопрос, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

«Людям должно быть комфортно. Причём всем. Это касается и местных жителей, и туристов, которые будут сюда приезжать. Поэтому в наших планах – ремонт причала в проливе Старка, куда сейчас подходят паромы, ремонт прилегающей к пирсу площадки. Без этого мы не сможем двигаться дальше», – замечает Олег Гуменюк.

«На территории рядом с пирсом нужен будет свой вокзал, в котором люди смогут спокойно дождаться парома. Рассмотрим варианты модульных комплексов, похожих на тот, что у нас сейчас есть на 36-м причале Владивостока. А пока мы готовы начать с элементарного обустройства площадки, на которую спускаются туристы», - говорит Александр Корытко.

Остров Попова выбран неслучайно. Его скалы, гроты, реликтовый лес, чистое море и прекрасные виды на многочисленные острова по соседству сами по себе настраивают на отдых. А близость к Владивостоку в этом списке — дополнительный плюс Попова. К тому же острову есть, чем удивить и местных жителей, и туристов. Приморцы смогут заново открыть для себя родные места, а гости Владивостока – оценить возможности и красоту территории. Но прежде пеший маршрут дополнят информационными стендами и указателями, на видовых площадках по пути следования обустроят фотозоны. Включиться в работу предложили и бизнесу. Город берёт на себя обустройство площадок для отдыха людей, а вот разместить на них точки питания могут только предприниматели — владельцы местных баз и центров отдыха.

Разговор о развитии туризма на островах продолжат на месте, во время выездного совещания на Попова.

Автор фото: Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Владивосток  острова 


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