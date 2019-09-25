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Нашествие китайский туристов: Приморье лидирует по числу иностранных гостей

Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран

Наибольшей популярностью электронная виза пользуется у граждан Китая. Более 83 тысяч жителей Поднебесной уже воспользовались этим механизмом, чтобы посетить Дальний Восток.

Как подчеркивают в краевом департаменте туризма, Приморье остается лидером Дальнего Востока по числу посетителей из-за рубежа и других регионов страны, пребывающих в край в том числе с помощью упрощенного визового режима. Наибольшую активность демонстрируют граждане Китая.

«С начала внедрения этого режима Дальний Восток посетили с электронной визой более 83 тысяч жителей КНР. На втором месте находятся японцы – почти 22 тысячи прибывших в упрощенном порядке. На третьем месте – жители Сингапура, 239 граждан. Ненамного отстают представители Индии – 221 прибывший», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в августе в аэропорту Владивостока торжественно встречали 100-тысячную гостью, оформившую электронную визу. Ею стала туристка из Японии.

Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень включен Тайвань.

По словам врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, сегодня ведется активная работа по увеличению количества стран, жители которых смогут приехать по новому режиму, и по увеличению количества дней нахождения на территории края.

«Для Приморья режим электронной визы – уникальная преференция, как и в принципе для регионов Свободного порта Владивосток. Многие регионы, которые являются крупными туристскими дестинациями России, хотели бы, чтобы данный режим был распространен и на их территории. Это мощный импульс, чтобы развивать въездное направление туризма и, в первую очередь, на наших основных целевых рынках: Китай и Япония. Хочется, чтобы этот режим дальше совершенствовался», – отметил он.

Справочно. Механизм электронных виз действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Иностранцы могут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта: Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. В Приморье можно въехать через Международный аэропорт Владивосток, морские пункты пропуска «Владивосток», «Зарубино» и «Посьет», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», а также пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог».

Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. Виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Китай  туризм  Япония  АТР 


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