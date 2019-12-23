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Первые кадры новорожденных детёнышей ларги в Приморье появились 02.02.2020
2 февраля в Дальневосточном морском заповеднике были получены первые кадры новорожденных детёнышей ларги. Камеры были установлены на островах заповедника в 2018 для круглосуточного онлайн-наблюдения за животными.
Как рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Игорь Катин, кандидат биологических наук, научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника, "тюлени, обитающие в заливе Петра Великого, приносят потомство на островах архипелага Римского-Корсакова. Пик рождаемости - около 50-60 детёнышей каждый день - ожидается, ориентировочно, во вторую половину февраля. Спаривание ларг происходит ещё и в период молочного выкармливания детёнышей, то есть, через несколько дней после родов. Даже мигрирующие на дальние расстояния тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого, под защиту морского заповедника".
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Фото предоставлены Дальневосточным морским заповедником
Журнал "Дальневосточный капитал"
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