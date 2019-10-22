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Владивосток претендует на статус одного из ведущих центров деловой активности в АТР

Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства 3 декабря 2019 года.

«Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Документ внесен Минвостокразвития России, которому необходимо ежегодно предоставлять в Правительство доклад о ходе выполнения плана.

Концепция развития острова Русский была принята Правительством России в мае 2019 года и будет реализована до 2027 года в два этапа. На первом этапе до 2022 года предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. Также планируется открыть центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

На втором этапе до 2027 года предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т.д.

«Строительство конгрессно-выставочного центра на острове Русский позволит закрепить за Владивостоком статус одного из ведущих центров деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Круглогодично действующий центр станет площадкой для проведения крупных мероприятий и демонстрации проектов, направленных на развитие Дальнего Востока. С появлением современной конгрессно-выставочной инфраструктуры на новый уровень сможет выйти Восточный экономический форум как уникальная площадка для развития международного диалога», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: остров Русский  Медведев  ДВФУ  Технопарк  концепция 


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