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Дальневосточная тайга – мировой резерв пчеловодства
Конференция в Приморье собрала порядка 60 участников: пчеловодов бассейна Амура, экспертов из федерального научного центра пчеловодства, Центра исследований и сертификации «Федерал», представителей администрации и Законодательного Собрания Приморского края, переработчиков меда, научных учреждений, общественных организаций — Союза пчеловодов Приморья и его районных отделений, Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Люди – природе», реализуемого WWF России при поддержке Европейского Союза.
«Таежное пчеловодство — уникальный вид деятельности юга Дальнего Востока, в котором охрана природы и развитие региональной экономики тесно взаимосвязаны. Только в Приморье не менее 7000 пчеловодов, каждый из которых радеет за целостность уссурийской тайги и ценные медоносы. Благодаря очередной конференции мы увидели, насколько окрепло и приросло это объединение: за год создано 4 новых районных союза, в пчеловодство пришли молодые люди. А дальневосточная ассоциация приросла двумя новыми регионами – Бурятией и ЕАО. Более того, за этот год по инициативе губернатора Приморья 1,2 млн. га лесов с липой попали в так называемые «зоны покоя». Это крайне актуально, потому что по данным 2018 года переруб липы в Приморье более чем в 5 раз превышал разрешенный к заготовке ликвидный объем. Таким образом, мы видим, что у дальневосточных эндемиков – у лип амурской, маньчжурской и Таке — появляются уверенные в собственных силах заступники. Благодаря конференции, мы добились выработки общей стратегии контроля за соблюдением региональных инициатив по сохранению липы в Приморье. Работа по ней начнется в самое ближайшее время», — комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.
В рамках конференции состоялся круглый стол на тему «Состояние пчеловодства в мире и в России. Основные проблемы, пути решения», провела который врио директора Федерального научного центра пчеловодства, Рязань, доктор сельскохозяйственных наук Анна Брандорф. Заместитель начальника отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрация Приморского края Владимир Калиновский представил доклад о стратегии развития пчеловодства края и мерах государственной поддержки отрасли. О назревших изменения в краевой закон о пчеловодстве рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Тютерев. Круглый стол на тему «Сохранение основного медоноса – липы. Мониторинг в разрезе районов» вызвал особую заинтересованность и активность аудитории. Большое внимание на конвенции было уделено качеству пчелопродукции и исследованиям особенностей дальневосточного мёда. Об этом рассказала руководитель испытательной лаборатории Центра исследований и сертификации «Федерал», Пермь, кандидат химических наук Галина Леготкина. Доклад на тему «Экспресс-скрининг остатков лекарственных веществ в меде» сделал специалист компании «Квадрос-Био», Москва, Роман Суханов. О том, какое оборудование необходимо для анализа качества и безопасности мёда рассказала руководитель отдела аналитического оборудования промышленно-торговой фирмы «Корпус», Владивосток, кандидат биологических наук Марина Грибова. Круглый стол о болезнях пчел, современных способах профилактики и борьбы с ними вместе с Анной Брандорф провел ст. научный сотрудник ФНЦ «Агробитехнологии Дальнего Востока», кандидат сельскохозяйственных наук Максим Шаров. Итоги сезона – 2019 вместе с участниками подвели члены Союза пчеловодов Приморья Андрей Янчук и Рамиль Еникеев.
«Конференция вывела работу с пчеловодами на новый качественный уровень.
Предыдущие форумы дали нам возможность выявить инициативных сильных лидеров в разных районах Приморского края. Сегодня определился костяк краевой команды, через которую мы будем выстраивать взаимодействие районных обществ с представителями власти в муниципалитетах и, затем, выносить их инициативы через Союз пчеловодов на краевой и федеральный уровни. Начато взаимодействие с краевым Департаментом лесного хозяйства по оформлению участков лесного фонда под стационарные пасеки: выработана договоренность о том, что Союз пчеловодов будет аккумулировать запросы от районных обществ, для того чтобы ускорить и упростить процесс оформления, – комментирует итоги конференции Рамиль Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края, который был избран президентом Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока. — Впервые мы подробно обсудили принципы, механизмы и инструменты мониторинга за заготовкой древесины липы. Такой контроль будут вести члены Союза пчеловодов для проверки эффективности принятых ограничительных мер. На конференции было принято также решение о консолидации усилий и выработке общей для России стратегии сохранения медоносов. Эта проблема существует не только на Дальнем Востоке, но, безусловно, опыт взаимодействия общественности и власти в Приморье в этом направлении очень полезен и показателен».
Научно-практическая конференция была организована Союзом пчеловодов Приморского края и Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в рамках проекта «Люди – природе», который реализуется WWF России в 2019-2022 годах при поддержке Европейского Союза и направлен на вовлечение широкого круга заинтересованных лиц в охрану окружающей среды России. Задачи проекта — сохранение лесов путем предотвращения их деградации и незаконного использования, а также минимизация негативного воздействия промышленности на окружающую среду через повышение экологической ответственности бизнеса и снижение загрязнения воздуха и воды.
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