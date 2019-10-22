Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Декабря, 01:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.19 р.
1 EUR 71.11 р.
100 JPY 59.17 р.
10 CNY 90.8 р.
Тема номера
Крабовладельцы
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2019

Регион сегодня
04.12 |
Во Владивостоке при поддержке компании ННК открылся центр досуга для пожилых людей
04.12 |
Дальневосточная тайга – мировой резерв пчеловодства
04.12 |
Владивосток претендует на статус одного из ведущих центров деловой активности в АТР
04.12 |
Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
04.12 |
Во Владивостоке объявлены официальные сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
04 Декабря 2019, 18:29 | Регион сегодня

Дальневосточная тайга – мировой резерв пчеловодства

Стратегия контроля за соблюдением региональных инициатив по сохранению липы в Приморье разработана на научно-практической конференции "Масштабные угрозы пчеловодству. Дальневосточная тайга – мировой резерв пчеловодства", которая состоялась 25-28 ноября при поддержке WWF России и Союза пчеловодов Приморского края

Конференция в Приморье собрала порядка 60 участников: пчеловодов бассейна Амура, экспертов из федерального научного центра пчеловодства, Центра исследований и сертификации «Федерал», представителей администрации и Законодательного Собрания Приморского края, переработчиков меда, научных учреждений, общественных организаций — Союза пчеловодов Приморья и его районных отделений, Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Люди – природе», реализуемого WWF России при поддержке Европейского Союза.

«Таежное пчеловодство — уникальный вид деятельности юга Дальнего Востока, в котором охрана природы и развитие региональной экономики тесно взаимосвязаны. Только в Приморье не менее 7000 пчеловодов, каждый из которых радеет за целостность уссурийской тайги и ценные медоносы. Благодаря очередной конференции мы увидели, насколько окрепло и приросло это объединение: за год создано 4 новых районных союза, в пчеловодство пришли молодые люди. А дальневосточная ассоциация приросла двумя новыми регионами – Бурятией и ЕАО. Более того, за этот год по инициативе губернатора Приморья 1,2 млн. га лесов с липой попали в так называемые «зоны покоя».  Это крайне актуально, потому что по данным 2018 года переруб липы в Приморье более чем в 5 раз превышал разрешенный к заготовке ликвидный объем. Таким образом, мы видим, что у дальневосточных эндемиков – у лип амурской, маньчжурской и Таке —  появляются уверенные в собственных силах заступники. Благодаря конференции, мы добились выработки общей стратегии контроля за соблюдением региональных инициатив по сохранению липы в Приморье. Работа по ней начнется в самое ближайшее время», — комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

В рамках конференции состоялся круглый стол на тему «Состояние пчеловодства в мире и в России. Основные проблемы, пути решения», провела который врио директора Федерального научного центра пчеловодства, Рязань, доктор сельскохозяйственных наук Анна Брандорф. Заместитель начальника отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрация Приморского края Владимир Калиновский представил доклад о стратегии развития пчеловодства края и мерах государственной поддержки отрасли. О назревших изменения в краевой закон о пчеловодстве рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Тютерев. Круглый стол на тему «Сохранение основного медоноса – липы. Мониторинг в разрезе районов» вызвал особую заинтересованность и активность аудитории. Большое внимание на конвенции было уделено качеству пчелопродукции и исследованиям особенностей дальневосточного мёда. Об этом рассказала руководитель испытательной лаборатории Центра исследований и сертификации «Федерал», Пермь, кандидат химических наук Галина Леготкина. Доклад на тему «Экспресс-скрининг остатков лекарственных веществ в меде» сделал специалист компании «Квадрос-Био», Москва, Роман Суханов. О том, какое оборудование необходимо для анализа качества и безопасности мёда рассказала руководитель отдела аналитического оборудования промышленно-торговой фирмы «Корпус», Владивосток, кандидат биологических наук Марина Грибова. Круглый стол о болезнях пчел, современных способах профилактики и борьбы с ними вместе с Анной Брандорф провел ст. научный сотрудник ФНЦ «Агробитехнологии Дальнего Востока», кандидат сельскохозяйственных наук Максим Шаров. Итоги сезона – 2019 вместе с участниками подвели члены Союза пчеловодов Приморья Андрей Янчук и Рамиль Еникеев.

«Конференция вывела работу с пчеловодами на новый качественный уровень.

Предыдущие форумы дали нам возможность выявить инициативных сильных лидеров в разных районах Приморского края. Сегодня определился костяк краевой команды, через которую мы будем выстраивать взаимодействие районных обществ с представителями власти в муниципалитетах и, затем, выносить их инициативы через Союз пчеловодов на краевой и федеральный уровни.  Начато взаимодействие с краевым Департаментом лесного хозяйства по оформлению участков лесного фонда под стационарные пасеки: выработана договоренность о том, что Союз пчеловодов будет аккумулировать запросы от районных обществ, для того чтобы ускорить и упростить процесс оформления, – комментирует итоги конференции Рамиль Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края, который был избран президентом Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока. — Впервые мы подробно обсудили принципы, механизмы и инструменты мониторинга за заготовкой древесины липы. Такой контроль будут вести члены Союза пчеловодов для проверки эффективности принятых ограничительных мер. На конференции было принято также решение о консолидации усилий и выработке общей для России стратегии сохранения медоносов. Эта проблема существует не только на Дальнем Востоке, но, безусловно, опыт взаимодействия общественности и власти в Приморье в этом направлении очень полезен и показателен».

Научно-практическая конференция была организована Союзом пчеловодов Приморского края и Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в рамках проекта «Люди – природе», который реализуется WWF России в 2019-2022 годах при поддержке Европейского Союза и направлен на вовлечение широкого круга заинтересованных лиц в охрану окружающей среды России. Задачи проекта — сохранение лесов путем предотвращения их деградации и незаконного использования, а также минимизация негативного воздействия промышленности на окружающую среду через повышение экологической ответственности бизнеса и снижение загрязнения воздуха и воды.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf России  Союза пчеловодов Приморского края  пчеловодство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика