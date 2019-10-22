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В Приморье пять заповедников и нацпарков претендуют на тигриный сертификат CA|TS

В очередной Год Тигра по восточному календарю во Владивостоке состоится Международный форум по сохранению популяции тигра на планете

3-5 декабря в Бутане состоялся Совет по тигриной сертификации CA|TS. WWF России принял участие в этом совещании «тигриных» экспертов и представил российские ООПТ, которые в ближайшем будущем будут номинированы для получения сертификата.

Встреча в Тхимпху, Бутан, была организована Королевским правительством Бутана при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Глобального тигриного форума (GTF).

В ней приняли участие представители национальных комитетов CA|TS, общественных природоохранных организаций, особо охраняемых природных территорий из стран ареала тигра — Индии, Непала, Бутана, Таиланда, Малайзии, Китая, России. Добровольная тигриная сертификация помогает выполнению Программы восстановления тигров, которая была заявлена в 2010 году на Международном Тигрином Саммите в г. Санкт-Петербурге и поставила цель удвоить численность тигров в дикой природе к 2022 году.

«Как было отмечено на совещании, только около 1/3 особо охраняемых природных территорий в мире управляется на достойном уровне, все остальные существуют либо на бумаге, либо управление ведется из вот рук плохо. Для тигриных ООПТ процент высокоэффективных с точки зрения управления территории составляет около 13%. Одна из задач CA|TS — провести анализ и понять, каким образом можно улучшить управление на особо охраняемых природных территория где обитает тигр», — комментирует участник рабочей встречи в Бутане, директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия, кандидат биологических наук Дмитрий Горшков.

Сертификация CA|TS, разработанная международными природоохранными организациями — Глобальным тигриным форумом (GTF), Тигриной инициативой WWF, МСОП и Всемирной комиссией по охраняемым территориям, включает 17 стандартов, которые помогут управлять тигриными территориями и оценивать эффективность этого управления.

На сегодняшний день 67 ООПТ из 7 стран ареала тигра подали заявки на прохождение сертификации CA|TS. Шесть из них уже получили сертификат — 1 из России, 2 из Индии, 1 из Непала и 2 из Бутана, три заявки сейчас находятся в финальной стадии рассмотрения.

 


 
Вручение сертификата CATS парку "Манас", фото Tenzin Rabgye, WWF-Бутан.
 

На совещании в Бутане сертификаты CA|TS были торжественно вручены Королевскому национальному парку «Манас» (Royal Manas National Park) и национальному парку «Джигме Синг Вангчак» (Jigme Singye Wangchuck National Park). Три годя спустя после того, как Бутан объявил о внедрении стандартов сертификации CA|TS, эти две особо охраняемые природные территории пополнили систему сертифицированных тигриных ООПТ.

«Участие в сертификации CA|TS демонстрирует выполнение наших обязательств по сохранение тигра на мировом уровне, следование международным соглашениям, таким как Конвенция по сохранению биоразнообразия. Это гарантирует, что наши ООПТ соответствуют высоким стандартам по управлению тигриными территориями», — говорит директор департамента лесов и парков Бутана Лабзанг Доржи (Lobzang Dorji).

Россия одной из первых начала сертификацию тигриных местообитаний и получила мировое признание. В 2015 году Сихотэ-Алинский заповедник стал первой в России и второй в мире, после нацпарка «Читван»(Chitwan) в Непале, особо охраняемой природной территорией, прошедшей сертификацию тигриных местообитаний  

«Надеемся, что несколько российских ООПТ в ближайший год тоже получат сертификат CA|TS и, помимо Сихотэ-Алинского заповедника, покажут высокий уровень управления для сохранения амурского тигра. Планируется, что это будут Лазовский заповедник, национальные парки «Зов тигра», «Земля леопарда», «Анюйский» и «Бикин», — говорит старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря, принимавший участие в совещании в Бутане .

В 2022 году, в очередной Год Тигра по восточному календарю, во Владивостоке состоится Международный форум по сохранению популяции тигра на Планете. По экспертным оценкам, в настоящее время на российском Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Россия рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра в мире, и ее участие имеет огромное значение для продвижения тигриной сертификации.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Верхнее фото - автор Василий СОЛКИН, WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: нацпарк  Кедровая падь  wwf  заповедник  Земля леопарда  Бикин 


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