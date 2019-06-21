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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 08:39 |
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ДВФУ, НИПИГАЗ и СИБУР откроют магистерскую программу обучения во Владивостоке
За два года студенты пройдут обучение по сопровождению российских и международных контрактов в области проектирования, поставок и выполнения строительно-монтажных работ, а также разберут практические бизнес-кейсы из реальной практики НИПИГАЗа и СИБУРа. Особый фокус в обучении будет сделан на управление контрактами в сотрудничестве с китайскими партнерами.
Начало приема документов, необходимых для поступления на обучение – 8 июля 2019, срок подачи документов на бюджетный набор – до 7 августа 2019, на платное обучение по договору – до 6 сентября 2019. Конкурсный отбор на обучение по программе будет проходить с 12 по 13 августа 2019 (бюджетный набор) и до 10 сентября 2019 (прием на платное обучение). В отборе смогут принять участие выпускники бакалаврских программ российских и зарубежных вузов.
По окончанию обучения студенты получат возможность претендовать на открытые позиции по контрактному управлению в НИПИГАЗе и СИБУРе, а также на вакансии в проектах, в которых присутствуют договорные взаимоотношения России и Китая.
Программа по контрактному менеджменту создана исходя из актуальной потребности в специалистах в области сопровождения реализации крупнейших инвестиционных проектов. Программа включает в себя дисциплины по юриспруденции, экономике, основам инжиниринга, закупок и строительства, изучению английского и китайского языков, а также взаимодействию в межкультурной среде. Ее наполнение обусловлено увеличением числа масштабных проектов в регионах Дальнего востока и Сибири. Преимуществом программы является возможность стажироваться на проектах, реализуемых при участии НИПИГАЗа, а также собственных проектах СИБУРа, получить практические знания у профильных специалистов компаний.
«В отличие от классических юридических подходов, подразумевающих только юридическое сопровождение и консалтинг, программа имеет исключительно практическую направленность. Мы будем обучать специалистов, готовых принимать непосредственное участие в реализации инвестиционных проектов без дополнительной подготовки. Они будут следить за тем, чтобы контракты были экономически эффективны, юридически безупречны, учитывали интересы всех участвующих в нем сторон. От них потребуется не только проработка и заключение предложения, но и дальнейшее сопровождение проекта до момента подписания акта об исполнении. Также таким специалистам необходимо понимание технической части промышленного объекта и умение вести переговоры с иностранными партнерами», — сообщил руководитель образовательной программы «Правовое регулирование и управление контрактной деятельностью», заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ Максим Белобородов.
«Современный бизнес испытывает нехватку многопрофильных специалистов, обладающих широким спектром знаний и навыков. Именно этот дефицит стал толчком для создания учебных программ, основанных на симбиозе бизнеса и образования. Наша программа уникальна в своем роде, так как перечень компетенций, который обретут студенты, востребован не только на масштабных проектах НИПИГАЗа и СИБУРа, но и во всем мире. Со своей стороны мы готовы делиться экспертизой в области контрактного менеджмента и предлагать самые интересные площадки для стажировок студентов в условиях реальных производственных задач. Мы с нетерпением ждем результат нашей совместной с Дальневосточным федеральным университетом работы и надеемся увидеть будущих выпускников магистерской программы в рядах нашей команды», — прокомментировала куратор программы со стороны компаний-организаторов, директор по юридическому и контрактному сопровождению НИПИГАЗа Мария Кузнецова.
Дальневосточный федеральный университет в течение нескольких лет развивает партнерство с СИБУРом и НИПИГАЗом. В 2017-2018 учебном году были открыты целевые образовательные программы, выпускники которых уже трудоустроены на предприятиях СИБУРа и проектах НИПИГАЗа. Сотрудничество в области подготовки специалистов закрепило многостороннее соглашение, которое ДВФУ, СИБУР, НИПИГАЗ и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке заключили на IV Восточном экономическом форуме. К 2024 году на проекты НИПИГАЗа и СИБУРа и планируется привлечь до 250 выпускников Дальневосточного федерального университета.
Досье "Дальневосточного капитала": НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством. Входит в состав СИБУРа — лидера нефтехимической отрасли России с уникальной вертикально-интегрированной бизнес-моделью. НИПИГАЗ участвует в реализации крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли и нефтехимии: Амурский газоперерабатывающий завода «Газпрома», «ЗапСибНефтехим» СИБУРа, Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефть», Арктик СПГ-2 «НОВАТЭКа» и других.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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