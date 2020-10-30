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Приморский бизнесмен стал фигурантов уголовного дела – Следственны комитет
Евгений Пекарь, приморский бизнесмен, который несколько лет занимался развитием экспортных отношений между Россией и КНР, квалифицирован как контрабандист. Предприниматель обвинен в контрабанде живого краба в Китай.
Следственный комитет опубликовал информацию о том, что Пекарь несколько лет занимался махинациями, связанными с морепродуктами.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Пекаря по факту пособничества в осуществлении контрабандных поставок за пределы Российской Федерации живого краба в крупном размере. Он обвиняется в совершении преступления… пособничестве в контрабанде стратегически важных ресурсов» — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следствие считает, что 2014-15 и 2017 годах Пекарь занимался поставкой крабов в Китай. Ввозимый товар декларировался в адрес подконтрольных иностранных компаний по заниженной стоимости и ввозился в Китай, где продавался уже по рыночной цене.
При этом все эти годы контрабандист был на хорошем счету у государственных и отраслевых экспертов. Государство высоко оценивало вклад Пекаря в экономику. Он был удостоен премии Royal People Awards за развитие аквакультуры в регионах России. Кроме того именно по инициативе бизнесмена был проведен целый ряд разработок в сфере транспортировки дальневосточного краба в Китай. Однако Следственный комитет представил бизнесмена миру в несколько ином свете. Вот что пишут правоохранители:
Пекарь, при организации контрабандных поставок, согласно данным следствия, предоставлял ложные сведения о стоимости в таможенные органы РФ и контролировал финансовые операции по их оплате иностранными покупателями.
Согласно выводам экспертов отрасли, Пекарь попытался помочь следствию для решения каких-то своих проблем и попался на самую известную уловку правоохранителей. Так случается, когда человек уже попал в поле зрения правоохранительных органов, осознал тщетность попыток избегания наказания и начинает изучать возможности это самое наказание уменьшить.
Какие именно проблемы были у Пекаря с законом доподлинно неизвестно, но некоторые знакомые с ситуацией бизнесмены говорят, что история с контрабандой морепродуктов в Китай имеет много темных пятен.
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