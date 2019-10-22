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Четверг| 14 Ноября, 09:45 |
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Жители Владивостока сообщили о более 250 квартирах, сдаваемых в аренду соседями
Во Владивостоке продолжается работа по легализации рынка аренды жилья
Итоги работы по легализации рынка аренды жилья обсудили на очередном заседании межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике в администрации Владивостока.
Кампания по легализации рынка аренды жилья во Владивостоке стартовала в ноябре 2013 года. Эта работа была направлена не только на вывод рынка аренды жилья из тени для пополнения бюджета города, но и для создания в городе цивилизованного рынка аренды жилья, где юридически защищены и квартиросъемщик, и арендодатель.
«Работа ведется в рамках заключенного трехстороннего соглашения о взаимодействии между администрацией города Владивостока, МИФНС России № 12 по Приморскому краю и УМВД России по городу Владивостоку по профилактике правонарушений в жилом секторе города Владивостока и контролю за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду жилые помещения. Администрацией города на постоянной основе совместно с налоговыми органами проводится активная информационно-разъяснительная работа с собственниками квартир, сдающими в наем жилые помещения. Всего за все время проводимой работы по легализации рынка аренды жилья выявлено 2 090 квартир, сдаваемых в аренду, за 9 месяцев 2019 года – 373 квартиры», – рассказала заместитель начальника Управления финансов – начальник отдела по доходам Наталья Тихонова.
Помимо этого специалисты городской администрации города совместно с налоговыми органами и полицией регулярно проводят совместные рейды по выявлению лиц, осуществляющих сдачу в аренду квартир. Во время рейдов проводится разъяснительная работа с арендаторами, сотрудники налоговой инспекции составляют акты проверок, затем собственникам квартир направляют уведомления о необходимости уплаты налогов с полученных доходов.
Помимо регулярных рейдов, в администрации Владивостока продолжает работать телефон горячей линии. Любой желающий может анонимно сообщить по номеру 261-42-53 информацию о сдаче в аренду квартир. За девять месяцев текущего года на телефон горячей линии уже было поступило 174 звонка по 251 квартире, а за всё время работы – 800 звонков по 1 257 квартирам, сдаваемым в аренду.
Как сообщили специалисты отдела по доходам Управления финансов мэрии, к борьбе с теневой арендой жилья привлечены также управляющие компании и ТСЖ, которые выявляют те квартиры, которые сдаются внаём. Всего ими выявлено 833 квартиры, сдаваемые в аренду, в том числе 122 адреса за девять месяцев 2019 года. Вся информация, поступившая на телефон доверия и из управляющих организаций, направляется Управлением финансов в УМВД России по городу Владивостоку и МИФНС России № 12 по Приморскому для принятия установленных законом мер.
Сегодня арендодатель может уплатить налога от суммы полученного дохода от сдачи в наем имущества двумя способами:
- Уплата подоходного налога в размере 13 %. Физические лица обязаны представить в налоговый орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом и уплатить исчисленный налог в срок до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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- Приобретение патента. Физическое лицо может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести патент. Размер налога составляет 6% от потенциально возможного к получению годового дохода, сумма которого устанавливается субъектами РФ.
В случае если патент получен на срок до шести месяцев, уплата производится в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. Если же патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, то платёж составляет 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента и в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. При этом налоговая декларация в налоговые органы не представляется.
«За время ведения кампании по легализации рынка аренды жилья было получено доходов в сумме 132 млн 441 тысячи рублей, из них в консолидированный бюджет поступило более 72 млн рублей налога на доходы физических лиц. Тем временем, сумма уплаченного налога по патентам составила более 60 млн рублей. Этот факт говорит о том, что всё чаще граждане, которые сдают имущество в аренду на постоянной основе, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и приобретают патент для сдачи систему налогообложения. Так, количество приобретенных патентов в 2018 году увеличилось в девять раз с 2013 года. Сумма уплаченного налога возросла в 89 раз к уровню 2013 года», – подчеркнула Наталья Тихонова.
Фото из архива
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