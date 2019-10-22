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Жители Владивостока сообщили о более 250 квартирах, сдаваемых в аренду соседями

Борьба с нелегальной арендой жилья продолжается. Управляющие компании и ТСЖ также выявляют те квартиры, которые сдаются внаём

Во Владивостоке продолжается работа по легализации рынка аренды жилья

Итоги работы по легализации рынка аренды жилья обсудили на очередном заседании межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике в администрации Владивостока.

Кампания по легализации рынка аренды жилья во Владивостоке стартовала в ноябре 2013 года. Эта работа была направлена не только на вывод рынка аренды жилья из тени для пополнения бюджета города, но и для создания в городе цивилизованного рынка аренды жилья, где юридически защищены и квартиросъемщик, и арендодатель.

«Работа ведется в рамках заключенного трехстороннего соглашения о взаимодействии между администрацией города Владивостока, МИФНС России № 12 по Приморскому краю и УМВД России по городу Владивостоку по профилактике правонарушений в жилом секторе города Владивостока и контролю за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду жилые помещения. Администрацией города на постоянной основе совместно с налоговыми органами проводится активная информационно-разъяснительная работа с собственниками квартир, сдающими в наем жилые помещения. Всего за все время проводимой работы по легализации рынка аренды жилья выявлено 2 090 квартир, сдаваемых в аренду, за 9 месяцев 2019 года – 373 квартиры», – рассказала заместитель начальника Управления финансов – начальник отдела по доходам Наталья Тихонова

Помимо этого специалисты городской администрации города совместно с налоговыми органами и полицией регулярно проводят совместные рейды по выявлению лиц, осуществляющих сдачу в аренду квартир. Во время рейдов проводится разъяснительная работа с арендаторами, сотрудники налоговой инспекции составляют акты проверок, затем собственникам квартир направляют уведомления о необходимости уплаты налогов с полученных доходов. 

Помимо регулярных рейдов, в администрации Владивостока продолжает работать телефон горячей линии. Любой желающий может анонимно сообщить по номеру 261-42-53 информацию о сдаче в аренду квартир. За девять месяцев текущего года на телефон горячей линии уже было поступило 174 звонка по 251 квартире, а за всё время работы – 800 звонков по 1 257 квартирам, сдаваемым в аренду. 

Как сообщили специалисты отдела по доходам Управления финансов мэрии, к борьбе с теневой арендой жилья привлечены также управляющие компании и ТСЖ, которые выявляют те квартиры, которые сдаются внаём. Всего ими выявлено 833 квартиры, сдаваемые в аренду, в том числе 122 адреса за девять месяцев 2019 года. Вся информация, поступившая на телефон доверия и из управляющих организаций, направляется Управлением финансов в УМВД России по городу Владивостоку и МИФНС России № 12 по Приморскому для принятия установленных законом мер. 

Сегодня арендодатель может уплатить налога от суммы полученного дохода от сдачи в наем имущества двумя способами: 

  • Уплата подоходного налога в размере 13 %. Физические лица обязаны представить в налоговый орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом и уплатить исчисленный налог в срок до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
  •  
  • Приобретение патента. Физическое лицо может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести патент. Размер налога составляет 6% от потенциально возможного к получению годового дохода, сумма которого устанавливается субъектами РФ.

В случае если патент получен на срок до шести месяцев, уплата производится в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. Если же патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, то платёж составляет 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента и в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. При этом налоговая декларация в налоговые органы не представляется.

«За время ведения кампании по легализации рынка аренды жилья было получено доходов в сумме 132 млн 441 тысячи рублей, из них в консолидированный бюджет поступило более 72 млн рублей налога на доходы физических лиц. Тем временем, сумма уплаченного налога по патентам составила более 60 млн рублей. Этот факт говорит о том, что всё чаще граждане, которые сдают имущество в аренду на постоянной основе, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и приобретают патент для сдачи  систему налогообложения. Так, количество приобретенных патентов в 2018 году увеличилось в девять раз с 2013 года. Сумма уплаченного налога возросла в 89 раз к уровню 2013 года», – подчеркнула Наталья Тихонова.

 

Фото из архива

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: УК  аренда  ТСЖ  жилье 


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