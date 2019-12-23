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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новыми транспортными маршрутами на Русский смогут пользоваться обладатели пропусков
Шесть новых автобусов приобрел Дальневосточный федеральный университет для своих студентов.
Автопарк университета пополнили автобусы «ЛиАЗ». Провести закупку удалось благодаря поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Сейчас студенты и преподаватели могут проголосовать за наиболее удобный маршрут и график движения автобусов по нему. На рассмотрение представили четыре варианта маршрутов: Кампус ДВФУ – Окатовая – Суханова – Алеутская; Кампус ДВФУ – Окатовая – Державина; Кампус ДВФУ - Окатовая; Кампус ДВФУ – Окатовая – Фуникулер –ТЦ Изумруд – Больница ДВНЦ.
Воспользоваться транспортом смогут только владельцы пропуска в кампус – проход будет осуществляться через турникет по специальному QR-коду.
Напомним, в 2020 году начнется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Деньги на это выделят в рамках, так называемой, «Дальневосточной Единой субсидии». Куратором программы выступает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках своих полномочий Минвостокразвития России выделяет деньги на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов. Программа «Единая субсидия» рассчитана до 2022 года, регионы в общей сложности получат 94,3 миллиарда рублей. На эти средства будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения.
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