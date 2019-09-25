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Держи краба: Во Владивостоке началась массовая "крабовая диета"

В столице Приморья в 19 заведениях камчатский краб подается по специальной фестивальной цене

С 15 по 30 октября в столице Приморья во время гастрономического фестиваля "Держи краба!" камчатский краб будет продаваться по 1 400 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока. Важная особенность – все рестораны-участники оборудованы аквариумами и поэтому краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится. В ресторанах-участниках по всей России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни, а также блюда из краба.

Участие в гастрономическом событии традиционно принимают морепродуктовые рестораны со всей России, в этом году их география значительно расширилась.

По словам организаторов, основные события пройдут в городе-организаторе Владивостоке: здесь гостей угостят живым синим камчатским крабом, одним из немногих видов, промысел которого официально разрешен в этот период времени, и гастрольными ужинами от лучших российских шеф-поваров.

«Когда четыре года тому назад мы начинали фестиваль, невозможно было представить, что краб станет настолько популярным за пределами Дальнего Востока, и что рестораны сами будут выстраиваться в очередь, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Самая большая победа – возродить интерес к местным морепродуктам, сделать их доступными, подарить частичку Дальнего Востока всей стране», – отмечают организаторы фестиваля.

В Приморье участие в фестивале принимают заведения, которые являются постоянными участниками гастрономических мероприятий, направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни. В этом году готовность присоединиться к ним выразили и новые рестораны. 

Участники Фестиваля «Держи Краба!» в Приморье:

Владивосток:

– паназиатский ресторан Zuma;

– бар Black Rabbit;

– Alyaska Grill bar;

– кафе «Сезоны»;

– ресторан «Супра Меоре»;

– итальянский ресторан Pastamore

– итальянский ресторан Crust;

– кафе MOLOKO&MED;

– рестораны Tokyo;

– рестобар «Невинные радости»;

– ресторан дальневосточной региональной кухни Port cafe;

– фермерский ресторан Ogonёk;

– ресторан Svoy;

– ресторан Limoncello;

– винные бары «Виноваты звезды».

Большой Камень:

– кафе паназиатской кухни «Сушка».

Как сообщается на странице Port Cafe :  "Фестиваль "Держи Краба" стартовал. Растянулся он на несколько часовых поясов по нашей необъятной по пространству и на две недели с хвостиком по времени. Только во Владивостоке 19 ресторанов-участников, а по всей стране семь десятков с лишком. Теперь чего фестивального в Port Cafe: Помимо собственно камчатского краба по фестивальной цене 1400 руб/кг, шеф-поварской тандем Георгия Чолаки и Вячеслава Анзулиса предложил следующие блюда из краба: крабовый салат со свежими огурцами и манго, листьями шпината и мяты, биск с крабом и сливочным сыром, крабовая котлета с пюре из моркови и сельдерея".

По версии аналитического агентства «ТурСтат», фестиваль «Держи Краба!» вошел в список самых «вкусных» гастрофестивалей прошлой осени, а Приморье заняло третью строчку в рейтинге российских регионов, привлекательных для гастрономического туризма.

Напомним, данный фестиваль входит в событийный календарь Приморья, сформированный региональным Туристско-информационным центром. По словам врио вице-губернатора Константина Шестакова, приобретая краевой статус, такие мероприятия формируют имидж края как интересного туристического направления.

Досье "Дальневосточного капитала": Впервые фестиваль «Держи краба!» прошел во Владивостоке в 2016 году, он продлился всего неделю и стал одним из самых заметных гастрономических событий в жизни города – горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба – один краб на компанию. В 2017 году фестиваль длился уже две недели, а к Владивостоку присоединился Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск. Высокий интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая – некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Фестиваль стал одним из ярких представителей направления «гастрономический туризм», а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля. В 2018 году фестиваль продлился 10 дней и вышел за пределы дальневосточного региона, в событии приняли участие более 30 ресторанов из 10 российских городов.

Фото со страницы в ФБ Port Cafe

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: гастрономический фестиваль  Держи краба  туризм  фестиваль 


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