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Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты

В команду проекта входит гольф-дизайнер с мировым именем, чьи поля входят в ТОП-100 лучших гольф-полей мира

Резидент Свободного порта Владивосток компания ООО «Гольф-парк ДВ» в рамках инвестиционного проекта приступила к активной фазе реализации проекта Vladivostok Golf Club & Resort  - первого на Дальнем Востоке России гольф-клуба, предполагающего создание уникальной эко-зоны, включающей гольф-поле длиной 6650 метров на 18 лунок, комплексный всесезонный курорт с теннисными кортами, SPA-комплексом, зоной отдыха и развлечений для всей семьи, а также загородный жилой кластер с уютными домиками в окружении красивых природных пейзажей и, непосредственно, самого поля. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Будет создан современный рекреационный объект с многофункциональной инфраструктурой. Проект будет способствовать развитию туристической привлекательности Дальнего Востока. Vladivostok Golf Club & Resort – это не только гольф-поле с клубным домом. Первая фаза проекта включает в себя строительство гольф-поля на 9 лунок, клубного дома, арендных домов, объектов рекреации и сопутствующих объектов дорожной и инженерной инфраструктуры. В перспективе, при успешной реализации первой фазы, планируется расширение гольф-поля и рекреационной зоны. В том числе строительство гостиницы, спа-центра, ресторана с банкетным залом и жилого кластера, состоящего из более чем 700 индивидуальных жилых домов с сопутствующей инфраструктурой в виде образовательных учреждений, магазинов и других объектов современной инфраструктуры», - отметил руководитель обособленного подразделения АНО АПИ во Владивостоке Станислав Варнаков.

По его словам, реализации проекта существенно помогают налоговые льготы и административные преференции режима Свободного порта Владивосток.

«Проект масштабный, требует значительных и долгосрочных вложений. Земельный участок был выделен под строительство гольф-парка ещё в 2008 году, но его инициатор почти 10 лет не мог привлечь необходимые инвестиции. Реализация началась только после привлечения региональной девелоперской компании ООО «Ареал-Девелопмент» и благодаря возможностям свободного порта. За счёт преференций СПВ эффективность проекта в среднем возрастает на 29 %», - заметил он.

Старт строительству был дан в 2019 году: 4 сентября администрация Надеждинского муниципального района Приморского края выдала разрешение на строительство гольф-парка с инфраструктурой застройщику объекта, компании ООО «Гольф-Парк ДВ». 11 сентября 2019 года было получено разрешение на вырубку деревьев на строительном участке. Проектирование гольф-поля выполняла финская компания «GolfArk LLC», в команде которой состоит Рональд Фрим – гольф-дизайнер с мировым именем, чьи поля входят в ТОП-100 лучших гольф-полей мира. В первых числах октября 2019 года команда проекта во главе с архитектором проекта, управляющим директором компании «GolfArk LLC» Яри Расинкангасом выехала на участок и определила направление и виды работ на ближайшее время.

31 января 2020 года строительство гольф-клуба Vladivostok Golf Club & Resort вошло в свою первую активную фазу. Сейчас идет очередной этап: на участке ведутся дорожно-строительные работы по подведению примыкания к участку застройки, строительству дорог на участке и прокладке коммуникационных сетей. На месте работают несколько десятков человек и крупная строительная техника. Подрядчик, ведущий работы – ООО «Магистраль».

На текущий момент завершаются работы по присоединению участка к внешним сетям ДРСК для обеспечения электричеством на весь период развития проекта, также была получена лицензия на скважину и дополнительно отправлена заявка на получение тех.условий в ПримВодоканал с целью обеспечения проекта водоснабжением в полном объёме. Было практически завершено устройство съезда, в том числе полоса разгона/торможения, укладываются водопропускные трубы непосредственно на участке, ведутся работы по расчистке. Завершение данной фазы строительства планируется в июне 2020 года.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Фото vlgolf.ru

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: СПВ  гольф  ТОР  строительство 


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