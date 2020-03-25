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Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
Резидент Свободного порта Владивосток компания ООО «Гольф-парк ДВ» в рамках инвестиционного проекта приступила к активной фазе реализации проекта Vladivostok Golf Club & Resort - первого на Дальнем Востоке России гольф-клуба, предполагающего создание уникальной эко-зоны, включающей гольф-поле длиной 6650 метров на 18 лунок, комплексный всесезонный курорт с теннисными кортами, SPA-комплексом, зоной отдыха и развлечений для всей семьи, а также загородный жилой кластер с уютными домиками в окружении красивых природных пейзажей и, непосредственно, самого поля. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
По его словам, реализации проекта существенно помогают налоговые льготы и административные преференции режима Свободного порта Владивосток.
«Проект масштабный, требует значительных и долгосрочных вложений. Земельный участок был выделен под строительство гольф-парка ещё в 2008 году, но его инициатор почти 10 лет не мог привлечь необходимые инвестиции. Реализация началась только после привлечения региональной девелоперской компании ООО «Ареал-Девелопмент» и благодаря возможностям свободного порта. За счёт преференций СПВ эффективность проекта в среднем возрастает на 29 %», - заметил он.
Старт строительству был дан в 2019 году: 4 сентября администрация Надеждинского муниципального района Приморского края выдала разрешение на строительство гольф-парка с инфраструктурой застройщику объекта, компании ООО «Гольф-Парк ДВ». 11 сентября 2019 года было получено разрешение на вырубку деревьев на строительном участке. Проектирование гольф-поля выполняла финская компания «GolfArk LLC», в команде которой состоит Рональд Фрим – гольф-дизайнер с мировым именем, чьи поля входят в ТОП-100 лучших гольф-полей мира. В первых числах октября 2019 года команда проекта во главе с архитектором проекта, управляющим директором компании «GolfArk LLC» Яри Расинкангасом выехала на участок и определила направление и виды работ на ближайшее время.
31 января 2020 года строительство гольф-клуба Vladivostok Golf Club & Resort вошло в свою первую активную фазу. Сейчас идет очередной этап: на участке ведутся дорожно-строительные работы по подведению примыкания к участку застройки, строительству дорог на участке и прокладке коммуникационных сетей. На месте работают несколько десятков человек и крупная строительная техника. Подрядчик, ведущий работы – ООО «Магистраль».
На текущий момент завершаются работы по присоединению участка к внешним сетям ДРСК для обеспечения электричеством на весь период развития проекта, также была получена лицензия на скважину и дополнительно отправлена заявка на получение тех.условий в ПримВодоканал с целью обеспечения проекта водоснабжением в полном объёме. Было практически завершено устройство съезда, в том числе полоса разгона/торможения, укладываются водопропускные трубы непосредственно на участке, ведутся работы по расчистке. Завершение данной фазы строительства планируется в июне 2020 года.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Фото vlgolf.ru
Журнал "Дальневосточный капитал"
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