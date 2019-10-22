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16 Декабря 2019, 11:08 | Регион сегодня |

Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica

Судно итальянского оператора Costa Cruises пришвартовалось в порту Владивостока в понедельник, 16 декабря

Судно уже хорошо знакомо жителям Приморья – только в этом году в апреле и мае оно трижды посетило край. На этот раз Costa NeoRomantica причалила к Морскому вокзалу в 7.00 и доставила в столицу Дальнего Востока около 1,2 тысячи пассажиров из Южной Кореи. На судне прибыла и делегация корейского города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком.

Пассажиров и экипаж лайнера приветствовали церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили традиционные национальные песни и танцы.

За время пребывания во Владивостоке туристы круизного лайнера познакомятся с достопримечательностями столицы региона, историческим центром, посетят музеи. Сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края обеспечат путешественников картами с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителями на корейском языке.

В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память.

Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала 17 декабря в 3.00.

Отметим, 2019 год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов – в край прибыло 10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов. Среди них и «новички», побывавшие в акватории Амурского залива впервые – лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов Владивостока.

«Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные. Количество пассажиров круизных судов – пока всего 5% от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти», – отмечает врио вице-губернатора Константин Шестаков.

По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, любой заход пассажирского судна – большое, значимое событие для края, свидетельствующее об эффективности работы по продвижению региона на международном круизном рынке.

«С каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев. Круизы – это и реклама города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток выглядел достойно», – подчеркнул ранее глава региона.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  круизный сезон  costa neoromantica 


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