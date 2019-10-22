|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Декабря, 23:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica
Судно уже хорошо знакомо жителям Приморья – только в этом году в апреле и мае оно трижды посетило край. На этот раз Costa NeoRomantica причалила к Морскому вокзалу в 7.00 и доставила в столицу Дальнего Востока около 1,2 тысячи пассажиров из Южной Кореи. На судне прибыла и делегация корейского города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком.
Пассажиров и экипаж лайнера приветствовали церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили традиционные национальные песни и танцы.
За время пребывания во Владивостоке туристы круизного лайнера познакомятся с достопримечательностями столицы региона, историческим центром, посетят музеи. Сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края обеспечат путешественников картами с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителями на корейском языке.
В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память.
Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала 17 декабря в 3.00.
Отметим, 2019 год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов – в край прибыло 10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов. Среди них и «новички», побывавшие в акватории Амурского залива впервые – лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов Владивостока.
«Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные. Количество пассажиров круизных судов – пока всего 5% от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти», – отмечает врио вице-губернатора Константин Шестаков.
По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, любой заход пассажирского судна – большое, значимое событие для края, свидетельствующее об эффективности работы по продвижению региона на международном круизном рынке.
«С каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев. Круизы – это и реклама города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток выглядел достойно», – подчеркнул ранее глава региона.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
- Геннадий Шаликов объединил заповедные территории "От Даурии до Камчатки"
- В Приморье начали принимать заявки на выдачу социальных карт
- ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
- Победителем дальневосточного конкурса "Стартап Экспедиция" стал проект из Владивостока
- Амурский филиал WWF России: От Года лосося — к Году журавля
- Владивосток готовится к Международному тигриному форуму
- Мост на о.Елены станет важнейшим элементом Владивостокской кольцевой автодороги
- Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica
- На Vostok Fashion Day в столице свои коллекции представили дизайнеры Дальнего Востока
- Ctrip предложит жителям Китая туры в Приморье в 2020 году
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.