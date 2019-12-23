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17 Февраля 2020, 13:10 | Регион сегодня |

Во Владивостоке состоялся первый выпуск магистров совместной кафедры ДВФУ и Сбербанка

Базовая кафедра современного банковского дела ДВФУ выпустила первых магистров

Совместный образовательный проект Сбербанка и университета стартовал 7 лет назад с набора в бакалавриат. А в 2017 году была запущена программа для магистров.

«Совместная магистерская программа Дальневосточного банка ПАО Сбербанк и Школы экономики и менеджмента ДВФУ "Финансовые стратегии и технологии банковского института" - уникальный образовательный продукт. Технологии обучения позволяют магистрам получать знания и формировать навыки в удобном формате, без отрыва от профессиональной деятельности, применяя практический опыт при выполнении исследовательских и прикладных проектов. Обучение ведётся на основе модульного принципа при активном использовании современных IT-технологий», - отметил заведующий базовой кафедрой современного банковского дела Александр Слезко.

Современные технологии применялись и при защите: один из членов аттестационной комиссии оценивал выступления студентов по средствам видеоконференцсвязи. Вошли в комиссию не только преподаватели, но и руководящий состав Сбербанка: управляющий Приморским отделением и HR директор Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

«Очень отрадно, что в первом выпуске из 9 студентов 8 – это сотрудники Сбербанка из Дальневосточного, Юго-Западного и Волго-Вятского территориальных банков. Свои дипломные работы они посвятили изучению банковской сферы и нашли точки роста. Я же хочу отметить работу Ольги Бубновой, её исследования мы используем на практике, в Приморском отделении, при обучении новичков», - подчеркнул управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Ольга Бубнова, выпускник, старший кредитный аналитик Приморского отделения ПАО Сбербанк: «Условия обучения в магистратуре позволили совместить работу и учебный процесс, и это огромный плюс. Так, технология обучения была построена на сочетании очных форматов и организации видеоконференций при изучении дисциплин. Огромным преимуществом было то, что тема моей магистерской диссертации связана с моей профессиональной деятельностью. Это позволило более глубоко исследовать процессы и получить практические результаты, которые могут быть внедрены в деятельность банка».

В 2020 году состоится набор на 4-ый поток, предусмотрено 12 бюджетных мест. Для талантливых студентов существует именная стипендиальная программа Сбербанка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ДВФУ  Сбербанк 


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