|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 18 Февраля, 03:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке состоялся первый выпуск магистров совместной кафедры ДВФУ и Сбербанка
Совместный образовательный проект Сбербанка и университета стартовал 7 лет назад с набора в бакалавриат. А в 2017 году была запущена программа для магистров.
«Совместная магистерская программа Дальневосточного банка ПАО Сбербанк и Школы экономики и менеджмента ДВФУ "Финансовые стратегии и технологии банковского института" - уникальный образовательный продукт. Технологии обучения позволяют магистрам получать знания и формировать навыки в удобном формате, без отрыва от профессиональной деятельности, применяя практический опыт при выполнении исследовательских и прикладных проектов. Обучение ведётся на основе модульного принципа при активном использовании современных IT-технологий», - отметил заведующий базовой кафедрой современного банковского дела Александр Слезко.
Современные технологии применялись и при защите: один из членов аттестационной комиссии оценивал выступления студентов по средствам видеоконференцсвязи. Вошли в комиссию не только преподаватели, но и руководящий состав Сбербанка: управляющий Приморским отделением и HR директор Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
«Очень отрадно, что в первом выпуске из 9 студентов 8 – это сотрудники Сбербанка из Дальневосточного, Юго-Западного и Волго-Вятского территориальных банков. Свои дипломные работы они посвятили изучению банковской сферы и нашли точки роста. Я же хочу отметить работу Ольги Бубновой, её исследования мы используем на практике, в Приморском отделении, при обучении новичков», - подчеркнул управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.
Ольга Бубнова, выпускник, старший кредитный аналитик Приморского отделения ПАО Сбербанк: «Условия обучения в магистратуре позволили совместить работу и учебный процесс, и это огромный плюс. Так, технология обучения была построена на сочетании очных форматов и организации видеоконференций при изучении дисциплин. Огромным преимуществом было то, что тема моей магистерской диссертации связана с моей профессиональной деятельностью. Это позволило более глубоко исследовать процессы и получить практические результаты, которые могут быть внедрены в деятельность банка».
В 2020 году состоится набор на 4-ый поток, предусмотрено 12 бюджетных мест. Для талантливых студентов существует именная стипендиальная программа Сбербанка.
- Около 400 млн рублей направлено на строительство автопарковок во Владивостоке
- Во Владивостоке состоялся первый выпуск магистров совместной кафедры ДВФУ и Сбербанка
- Повышенная готовность: Оперативные службы Приморья ждут непогоду
- Впервые в центре реабилитации "Тигр" в Приморье находится на зимовке даурский журавль
- К праздничному столу: Фестиваль "Сделано в Приморье" вновь состоится
- В Приморье средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до общероссийского минимума
- Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
- В Приморье построят первый промышленный парк
- Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"
- Роспотребнадзор заявляет: Коронавируса в Приморье нет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.