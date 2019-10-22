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Геннадий Шаликов объединил заповедные территории "От Даурии до Камчатки"
На выставке представлены уникальные фотографии и фильмы одного из лучших кинодокументалистов и фотохудожников России Геннадия Шаликова, а также видео и фотографии его приморских коллег и друзей – Василия Солкина, руководителя отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России; Марины Скляровой и Александра Ратникова, сотрудников Дальневосточного морского заповедника; Игоря Копылова, художника-оформителя Приморского театра молодежи, впервые представившего свои эко-скульптуры.
Первыми увидели фото Геннадия Шаликова и Марины Скляровой на выставке «От Даурии до Камчатки» участники и гости Пятого Восточного экономического форума, который в сентябре прошел во Владивостоке при поддержке Министерства природных ресурсов. Потом часть работ побывала в заповеднике «Кедровая падь», где Геннадию Шаликову установлен памятный камень. И теперь выставка пополнилась новыми авторами и выросла в большой проект в выставочном зале ДВО РАН.
«Авторы вернисажа приглашают нас в увлекательное путешествие от Даурии (это земли Забайкалья и Амурской области) до Камчатки. Нам предстоит увидеть и понять не только красоту этих мест, но и оценить всю важность работы тех, кто эти места охраняет. Заповедник – место, в которое вторгаться – табу. Пусть же существует первозданная природа не только на кадрах и в душах, но и в прекрасных уголках Земли, как гарантия того, что никто в ней не погибнет. Я с удовольствием представляю авторов этих замечательных работ и, в первую очередь, отдаю дань памяти нашему другу Геннадию Шаликову – выдающемуся, без преувеличения, кинодокументалисту. Уже год, как его нет с нами, но его присутствие ощущают все: и в этих уникальных фото, и в кадрах его прекрасных фильмов», - открыла вернисаж Елена Сорокина, журналист и телеведущая.
Всех собравшихся поприветствовала Анна Гульбина, заместитель директора Дальневосточного морского заповедника: «Эта выставка соединила не только авторов - людей, которые пытаются сохранить дикую природу, она объединила заповедники и нацпарки на огромном пространстве от Даурии до Камчатки. Мы становимся ближе друг к другу. Однажды можно увидеть кадр, который вызовет восхищение и желание сохранить этот мир. Но для того, чтобы так увидеть и так показать, надо быть мастером с большой буквы. Таким мастером был Геннадий Шаликов. И мы, и наши коллеги из заповедников, где снимал Шаликов, благодарны ему за это. Благодарны за то, что он поведал о нас миру, и за то, что он нас собрал вместе. Спасибо Юлии Брехман и Дальневосточном отделению РАН, принявшим эту выставку в уютном выставочном зале Дома ученых".
Владимир Кириллов, председатель Приморского отделения союза кинематографистов России: «Мы, коллеги Геннадия Шаликова по «Дальтелефильму», гордимся, что Геннадий по праву считается одним из лучших в России кинооператоров дикой природы. Его фильмы о жизни амурского тигра, дальневосточного леопарда, харзы и других обитателей дальневосточной тайги не раз получали призы зрительских симпатий и награды за лучшую операторскую работу на различных кинофорумах. И все эти знаки отличия давались за огромный, уникальный труд в экстремальных условиях. Сидя по пояс в болотной жиже внутри палатки без дна, Шаликов переползал с камерой на метр в день, снимая японских журавлей в Хинганском заповеднике, чтобы приблизится к гнезду до такой степени, что мир смог увидеть таинство появления на свет журавленка в фильме «Озеро белых птиц».
Для того чтобы снять «Документальную фантазию на заданную тему», Шаликов на всю зиму стал обмороженным бомжом на свалке под Славянкой. Авторы получили за эту работу Гран-при фестиваля «Человек и море» - «Золотого краба». Чтобы получить первые кадры леопарда, Шаликов прожил в брезентовом скрадке восемнадцать суток при минус 25 градусах по Цельсию.
От его объектива не смогли ускользнуть ни амурские горалы, ни медведи и лисы Камчатки, ни белоплечие орланы озера Удыль, ни манулы и дзерены Монголии. Кадры Шаликова - обязательная составляющая всех иноземных неигровых фильмов о дикой природе Дальнего Востока, включая нашумевший мировой бестселлер Wild Russia (в русской версии — «Россия от края до края»). И уж, конечно, во всех новых фильмах отечественных федеральных каналов об амурском тигре и дальневосточном леопарде есть кадры Шаликова. Сегодня, в день его рождения, у нас есть прекрасная возможность вспомнить мастера, прикоснувшись к его таланту, и понять, что дело его продолжается в прекрасных работах его друзей и соратников, которые тоже представлены на этом вернисаже. От имени Союза кинематографистов России хочу выразить благодарность организаторам выставки и Президиуму ДВО РАН за память и внимание к творчеству нашего коллеги».
Депутат законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков поблагодарил организаторов – Дальневосточный морской заповедник и лично куратора проекта Марину Склярову, а также вручил благодарственные письма авторам выставки.
- Уверен, эта выставка – значимое событие для всех, кто любит Приморье и особенную красоту его природных ландшафтов. И мы обязаны сохранить уникальную, первозданную природу Приморского края для будущих поколений, - подчеркнул Александр Щербаков.
Досье: Геннадий Шаликов – мастер документального кино, фотограф, режиссер, более 30 лет снимавший дикую природу Дальнего Востока. Член Союза кинематографистов России, председатель Приморского отделения СК РФ. Снял более 40 документальных фильмов о природе Приморья, Даурии, Камчатки, бассейна реки Амур. Шаликов стал первым в мире, кто снял дальневосточного леопарда на кинопленку в месте его обитания. Открытие выставки «От Даурии до Камчатки» состоялось 12 декабря, в день рождения мастера.
Коллективная выставка «От Даурии до Камчатки» будет работать до 31 декабря в выставочном зале ДВО РАН (ул.Светланская, 50, вход со стороны Арки Цесаревича Николая).
Автор фото - Марина Божко.
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