Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 20 Октября, 07:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 77.92 р.
1 EUR 91.31 р.
100 JPY 73.95 р.
10 CNY 11.64 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
19.10 |
Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
15.10 |
Почти 7000 предпринимателей Дальнего Востока и Арктики участвуют в программе онлайн.развивай.рф
15.10 |
Международный онлайн-фестиваль WWF "До свидания, журавли!" откроется 17 октября
15.10 |
Тиграм и леопардам в Приморье угрожает строительство газового терминала
15.10 |
Только 6 процентов жителей Приморья полностью устраивает зарплата
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Октября 2020, 10:28 | Регион сегодня |

Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов

Основной задачей является создание на юго-западе Приморья условий для развития экологического туризма

Проект ТРК «Земля леопарда» вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Топ-10 команд-победителей объявила конкурсная комиссия.

В течение четырех месяцев команды из 68 субъектов РФ разрабатывали проекты по созданию кластеров. Из них только десять команд-финалистов примут участие в закрытой акселерационной программе, создав готовые к реализации «упакованные продукты» с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.

Проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморского края совместно с региональным Правительством, ФГБУ «Земля леопарда», представителями бизнес-сообщества и жителями Хасанского района.

Проект предусматривает комплексное развитие территории Хасанского муниципального района, где находятся нацпарк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь», Дальневосточный морской заповедник, природный парк Хасанский и ЛОМ «Ясное». Основной задачей является создание на юго-западе Приморья условий для развития экологического туризма: обустройство популярных природных и историко-культурных объектов, снижение рекреационной нагрузки на них за счет перераспределения туристических потоков, выработки общих подходов и правил организации экотуризма не только в границах ООПТ, но и на прилегающих к ним территориях.

Организацией и проведением конкурса занимается АНО «Агентство стратегических инициатив в рамках решения масштабных задач Национального проекта «Экология 2018-2024» и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года».

Напомним, 16 октября были названы победители конкурса Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России. Среди 10 команд-победительниц - четыре с Дальнего Востока. Это проект из Республики Бурятия «Тункинская долина», «Земля леопарда» из Приморского края, «Лагуна Буссэ» с острова Сахалина и «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей» из Камчатского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Дальневосточный морской заповедник  нацпарк  Кедровая падь  Земля леопарда 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика