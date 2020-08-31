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Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
Проект ТРК «Земля леопарда» вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Топ-10 команд-победителей объявила конкурсная комиссия.
В течение четырех месяцев команды из 68 субъектов РФ разрабатывали проекты по созданию кластеров. Из них только десять команд-финалистов примут участие в закрытой акселерационной программе, создав готовые к реализации «упакованные продукты» с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.
Проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморского края совместно с региональным Правительством, ФГБУ «Земля леопарда», представителями бизнес-сообщества и жителями Хасанского района.
Проект предусматривает комплексное развитие территории Хасанского муниципального района, где находятся нацпарк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь», Дальневосточный морской заповедник, природный парк Хасанский и ЛОМ «Ясное». Основной задачей является создание на юго-западе Приморья условий для развития экологического туризма: обустройство популярных природных и историко-культурных объектов, снижение рекреационной нагрузки на них за счет перераспределения туристических потоков, выработки общих подходов и правил организации экотуризма не только в границах ООПТ, но и на прилегающих к ним территориях.
Организацией и проведением конкурса занимается АНО «Агентство стратегических инициатив в рамках решения масштабных задач Национального проекта «Экология 2018-2024» и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года».
Напомним, 16 октября были названы победители конкурса Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России. Среди 10 команд-победительниц - четыре с Дальнего Востока. Это проект из Республики Бурятия «Тункинская долина», «Земля леопарда» из Приморского края, «Лагуна Буссэ» с острова Сахалина и «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей» из Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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