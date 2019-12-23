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20 Января 2020, 05:20 | Регион сегодня |

Три события Приморья вошли в ТОП-200 лучших мероприятий России

Национальный календарь EventsInRussia.com определил "Лучшие события 2020 года"

Престижного статуса удостоились сразу два гастрономических фестиваля Приморья и спортивное событие на туристско-рекреационном кластере «Приморское кольцо».

Как отмечают организаторы, в этом году на соискание статуса «Лучшее событие года» было подано 1,8 тысячи заявок из 70 регионов России. Отбор лучших событий проходил в несколько этапов, где учитывалось мнение как профессионального, так и народного жюри по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и других. По итогам голосования в ТОП-200 вошли три приморских события – фестивали мидии в мае и гребешка «На гребне!» в июле, а также чемпионат по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP в сентябре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

«Мы собрали 200 самых интересных мероприятий России из разных уголков страны, удостоенных звания “Национального события года”. Часть из них достигли международного уровня и известны по всему миру. Это и гастрономические фестивали, спортивные состязания, военные, исторические реконструкции, и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности региона, фестивали, посвященные всем видам искусства – литературе, живописи, кинематографу, музыке и даже архитектуре. Представленные здесь проекты заслужено получили этот статус, так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья», – отмечают организаторы.

По словам специалистов краевого агентства по туризму, попадание сразу двух гастрономических событий Приморья в престижный рейтинг – не случайность. В течении последних нескольких лет край не только держит высокую планку в организации и проведении гастрономических фестивалей, но и ежегодно расширяет линейку вкусовых изысков в событийном туризме. Накануне в Приморье стартовал фестиваль корюшки, после гастроэстафету примет мидия, летом ее сменит гребешок. Осенью сезон завершится «крабовым» фестивалем и праздником Тайги.

«В мае “мидийная” лихорадка охватывает десятки заведений города и тысячи гостей наслаждаются свежайшим и полезным деликатесом. В прошлом году основного блюда фестиваля – мидии под разными соусами – во Владивостоке съели более 7 тонн за 10 дней. В 2020 году организаторы Pacific Russia Food рассчитывают увеличить эту цифру до 10 тонн. Фестиваль гребешка в этом году пройдет у нас уже в третий раз. Цена гребешка на время проведения гастропраздника значительно снижается. Так сет из трех гребешков в ресторанах можно будет купить всего за 300 рублей. Масштаб проведения не ограничивается Владивостоком, в прошлом году участниками стали уже 15 городов», – отмечают в Туристско-информационном центре Приморья.

Добавим, конкурс «ТОП-200 лучших событий» проводится ежегодно и направлен на выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма в регионах России. По словам организаторам конкурса, события, которые войдут в число лучших, получат активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий». Анонсы национальных событий не только публикуются на официальном портале EventsinRussia.com и в социальных сетях, но и распространяются среди участников рынка: туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом.

Отметим, по оценкам экспертов, событийный туризм – одно из наиболее стремительно развивающихся направлений туристской отрасли Приморского края. С каждым годом количество ярких, масштабных мероприятий увеличивается, что соответствующим образом сказывается на росте турпотока в регион.

Как отмечает заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, при проведении крупных событийных мероприятий средний прирост туристского потока в регион составляет примерно 30%. По его словам, край уже закрепил за собой звание событийной столицы Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рейтинг  туризм  Агентство по туризму Приморского края  Туристско-информационный центр 


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