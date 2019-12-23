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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Января, 17:34 |
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Второй алмазный завод заработал во Владивостоке
Компания «М.Суреш Владивосток» запустила в столице Приморского края производство бриллиантов с использованием запатентованных технологий и лучших мировых практик по огранке и шлифовке алмазов. Инвестиционный проект в размере около 314 млн рублей реализован в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии создано более 70 рабочих мест с последующим увеличением до 200.
По информации резидента СПВ, выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит сырьем его собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров.
Необработанными алмазами ООО «М.Суреш Владивосток» снабдит компания «Алроса». В дальнейшем резидент планирует поэтапно нарастить объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию.
Напомним, это уже третий инвестиционный проект в сфере алмазного производства, реализованный дальневосточными резидентами. Ранее во Владивостоке ограночную фабрику для производства бриллиантов открыл резидент СПВ, компания «КГК ДВ». В конце 2019 года в Якутии на ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» ювелирно-гранильный кластер запустило ООО «Сэйбиэм». Общий инвестиционный портфель ювелирных проектов превышает 1,5 млрд рублей, в результате запуска данных производств создано около 500 рабочих мест.
На сегодняшний день, по информации АО «КРДВ», статус резидента свободного порта Владивосток присвоен 1735 инвесторам, проекты которых в сумме составляют свыше 830 млрд рублей и позволят создать 81,6 тысячи новых рабочих мест. Из них 174 инвестиционных проекта успешно завершены, на новых предприятиях резидентов СПВ трудятся более 12 тысяч дальневосточников.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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