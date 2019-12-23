Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 23 Января, 17:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61.83 р.
1 EUR 68.52 р.
100 JPY 56.21 р.
10 CNY 89.58 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
23.01 |
В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
23.01 |
Дальневосточный технофонд направил около 500 млн рублей на поддержку перспективных проектов
23.01 |
В Приморье ежедневно в заповедную акваторию пытаются зайти до семи браконьерских лодок
23.01 |
Второй алмазный завод заработал во Владивостоке
22.01 |
Во Владивостоке в Соборе Пресвятой Богородицы орган "заговорит" о любви
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
23 Января 2020, 12:17 | Регион сегодня

Второй алмазный завод заработал во Владивостоке

Производитель намерен разработать нишевую российскую ювелирную продукцию

Компания «М.Суреш Владивосток» запустила в столице Приморского края производство бриллиантов с использованием запатентованных технологий и лучших мировых практик по огранке и шлифовке алмазов. Инвестиционный проект в размере около 314 млн рублей реализован в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии создано более 70 рабочих мест с последующим увеличением до 200.

По информации резидента СПВ, выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит сырьем его собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров.

Необработанными алмазами ООО «М.Суреш Владивосток» снабдит компания «Алроса». В дальнейшем резидент планирует поэтапно нарастить объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию.

Напомним, это уже третий инвестиционный проект в сфере алмазного производства, реализованный дальневосточными резидентами. Ранее во Владивостоке ограночную фабрику для производства бриллиантов открыл резидент СПВ, компания «КГК ДВ». В конце 2019 года в Якутии на ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» ювелирно-гранильный кластер запустило ООО «Сэйбиэм». Общий инвестиционный портфель ювелирных проектов превышает 1,5 млрд рублей, в результате запуска данных производств создано около 500 рабочих мест.

На сегодняшний день, по информации АО «КРДВ», статус резидента свободного порта Владивосток присвоен 1735 инвесторам, проекты которых в сумме составляют свыше 830 млрд рублей и позволят создать 81,6 тысячи новых рабочих мест. Из них 174 инвестиционных проекта успешно завершены, на новых предприятиях резидентов СПВ трудятся более 12 тысяч дальневосточников.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: алмазы  ювелирная продукция  бриллианты 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Псевдоним14:30, 23.01.2020

    Лелетки-проститутки
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика