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Четверг| 23 Января, 17:34 |
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В Приморье ежедневно в заповедную акваторию пытаются зайти до семи браконьерских лодок
Слаженные действия госинспекторов заповедника и сил Береговой охраны пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в сложных зимних условиях пресекли незаконную добычу водных биоресурсов в Дальневосточном морском заповеднике. Браконьеров не останавливают ни лед, ни холод – в течение последних дней правоохранителями был задержан водолаз, а четыре лодки спешно покинули территорию заповедника, не успев начать преступный промысел.
Водолаз был задержан на восточном участке. Катер охраны морского заповедника, патрулировавший акваторию, обнаружил браконьерскую лодку, которая шла со стороны Рязановки.
- Мы на скорости прошли остров Гильденбрандта и увидели, что за границы заповедника уходит лодка, - сообщает инспектор К. - В ней был всего один человек, значит, второй остался в море. Вернулся на место, где они стояли. Там как раз и плавал водолаз. Я взял его на борт, отвез на кордон на мысе Льва, оформил протокол.
У задержанного изъято водолазное оборудование и приспособления для незаконной добычи. Материалы находятся на рассмотрении. В случае подтверждения фактов незаконной добычи биоресурсов, материалы будут направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
- Сейчас практически сто процентов материалов по нарушениям режима ООПТ мы доводим до логического конца. Это или штраф, или привлечение уже другими органами к ответственности, вплоть до уголовной, - комментирует ситуацию директор Дальневостоного морского заповедника Николай Якушевский.
Четыре браконьерских лодки были обнаружены в районе острова Большой Пелис госинспектором с помощью работающих круглосуточно веб-камер 15 января. Он немедленно дал сообщение об этом оперативному дежурному пограничного отряда.
- Сторожевой корабль пограничников (ПСКР) стоял недалеко, и они по координатам с камер наблюдения оперативно прибыли в район нарушения, - рассказывает сотрудник заповедника. - На подходе ПСКР к острову Дурново, сразу три катера ушли на Рязановку. Четвертая лодка, как оказалось, пряталась за островом Де-Ливрона, она также покинула нашу акваторию.
Пограничники уже несколько лет эффективно взаимодействуют с охраной морского заповедника на основе плана взаимодействия и обмена информацией, который ежегодно корректируется.
- Браконьеры сегодня - это очень подготовленные, матерые, собравшиеся в сообщества, группы. Одиночек мы уже не встречаем, – говорит Николай Якушевский. - На акваторию заповедника порой пытаются пройти до семи лодок в день, на каждой из которых находится от двух до четырех профессионально подготовленных водолазов. Они предпринимают тактические действия, чтобы «растащить» наших инспекторов по акватории, и в это время продолжать свой лов. При этом у браконьеров сейчас катера морского типа, с высокими бортами, с двигателями от 200 лошадей. У нас уже появились плавсредства, с помощью которых мы можем им противостоять. Но «бодаться» мы не будем. Мы должны максимально соблюдать закон. А главный метод в борьбе с браконьерством – экономический. Каким образом? Не дать добывать на территории заповедника. Организаторы этих групп прекрасно умеют считать. Водолазу нужно заплатить, лодку нужно заправить, ее нужно ремонтировать. Это их затратная часть. Когда они несколько раз пришли на территорию морского заповедника, но «отныряться» не получилось, ушли без добычи, или снаряжение потеряли, и продавать нечего, начинают понимать, что это экономически не выгодно. По этому пути мы и идем.
- Системная работа по охране границ Дальневосточного морского заповедника дает свои результаты, - рассказывает старший инспектор морского заповедника Алексей Грибанов. - Хищению водно-биологических ресурсов Российской Федерации противостоит взаимодействие инспекторов заповедника с сотрудниками Береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, органами Прокуратуры Хасанского района, органами исполнительной власти и простыми жителями Хасана. Заповедник благодарит жителей Хасанского района за своевременное информирование о возможных нарушениях.
Фото предоставлены Дальневосточным морским заповедником
- В Приморье ежедневно в заповедную акваторию пытаются зайти до семи браконьерских лодок
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