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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье с "морского огорода" на Витязе планируют собрать до 1000 тонн гребешка
Проект по выращиванию ценных морских гидробионтов реализовал резидент свободного порта Владивосток, обладающий рыбоводными участками площадью 115 гектаров в Хасанском районе Приморского края. Компания «Эффективная Энергия» приступила к рассадке молоди гребешка и уже выпустила ламинарию японскую для выращивания пастбищным способом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Корпорации развития Дальнего Востока.
«Наши участки расположены в районе села Витязь. С апреля по июнь выполняем установку гидробиотехнической системы, постановку коллекторов на спат (молодь гребешка), до ноября будем вести рассадку молоди. Ранее проведена экспериментальная постановка коллекторов для спата, собрано 9 млн особей, дополнительно закуплено 21,75 млн штук малька гребешка. В июле-ноябре 2022 года планируем собрать до 1000 тонн живого гребешка, выращенного в экологически чистой акватории естественным образом. С июня по ноябрь 2020 года соберем 111 тонн морской капусты», - рассказал директор ООО «Эффективная энергия» Василий Гребенников.
В дальнейшем инвестор планирует интегрировать марикультурное производство в региональный туристский кластер. Для этого будет обустроена береговая база с пирсом в бухте Витязь, построен кемпинг для экологического туризма, закуплены техника и плавсредства. Также в планах строительство ресторана и складов, строительство, либо аренда общежитий для персонала. Для этих объектов резидент создаст инженерную инфраструктуру и осуществит подключение к электросетям. В будущем подобный комплекс, включающий производство ценных морских гидробионтов и туристские услуги, инвестор намерен создать и в близлежащем селе Андреевка.
В настоящее время предприятие, по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», вложило в проект 15 млн рублей. Общий объем запланированных инвестиций достигнет 29 млн рублей.
Резидент отмечает, что в значительной степени ведению бизнеса помогает сниженный с 30% до 7,6% единый социальный налог. Со стороны АО «КРДВ» оказана помощь в обеспечении взаимодействия с органами местной власти, в результате чего в аренду получен земельный участок для строительства береговой инфраструктуры.
По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока 128,8 млрд рублей и создали более 13,6 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1864 резидента СПВ реализуют проекты на сумму свыше 910,6 млрд рублей, рассчитанные на трудоустройство 88,7 тысячи дальневосточников.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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