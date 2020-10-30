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26 Февраля 2021, 09:08 | Регион сегодня

Крабы и неумелый пиар довели приморского бизнесмена Евгения Пекаря до тюремного срока

Предприниматель хотел лёгких денег, но незаконным способом

Следственное управление следственного комитета заявило о том, что дело в отношении небольшого приморского бизнесмена Евгения Пекаря, который обвинялся в контрабанде 50 тонн краба в Китай. Для этого он использовал фирмы-прокладки и липовые документы о стоимости товара.

Когда ему были предъявлено обвинение, бизнесмен пошел на сотрудничество со следствием, однако запутался в своем деле еще больше. Рассказываем, как путь на вершину крабового бизнеса привел не к большим деньгам, а, возможно, к тюремным нарам.

Имя Евгения Пекаря и его компанию KING TIME MARINE в краболовном бизнесе практически никто не знал. Но у самого предпринимателя были неудачные попытки исправить данный факт.

Выходец из 90-х, который привык всего добиваться с помощью своей ушлости и изворотливости, пытающийся пробиться к большим деньгам, а также влиянию и богатству, начал свой путь не с честного и трудоемкого процесса зарабатывания денег, а с громкого и сиюминутного пиара.

В 2017 году в некоторых малоизвестных СМИ страны появилась информация, что бизнесмен из Приморья Евгений Пекарь удосужился солидной премии за разработку инновационной технологии перевозке живого краба по воде, способной перевернуть рынок и выстроить между Россией и Китаем торговые отношения качественно нового уровня. Награду он получал из рук самого Иосифа Кобзона.

Сами статьи в этих средствах массовой информации иллюстрировались фотографией предпринимателя в кожаном кресле, над головой которого висел двуглавый орел, а на столе стоял золотой бюст человека, отдаленно напоминающего Путина.

Источники, знакомые с организаторами и учредителями данной премии рассказали, что подобную награду и номинацию мог получить кто угодно, но в обмен за большие деньги. А красивую статуэтку за «вклад в развитие аквакультуры» ни до, ни после бизнесмена Пекаря никто в истории этой премии не получал.

Как оказалось, что патента на необычную «инновационную технологию» по перевозке краба не существует, а значит, что никакого прорыва в отношениях КНР и России нет.

После того как попытка самопиара прошла не очень удачно, Пекарь «залег на дно» на три года. И только в 2020 году про него снова поползла информация, только уже разносящая дурную славу, а не достижения бизнесмена. В конце прошлого года Евгения Пекаря начали подозревать в контрабанде живого краба в Китай по заниженной цене через фирмы-прокладки.

Доход он получал при перепродаже товара в КНР, но уже по рыночной стоимости, подавая таможенным органам заниженные цифры. Такой метод работы Евгений Пекарь позаимствовал из 90-х годов. Но, как сказали бы братки: «не фортануло». И теперь предпринимателю грозит реальный тюремный срок.

Пекарь сразу стал сотрудничать со следствием и пообещал выдать информацию про всех подельников. Однако, по мнению экспертов, никаких «сообщников», как и ценной «информации» у бизнесмена не было. Просто, таким образом, он пытался скосить себе тюремный срок и смягчить предстоящее наказание. В итоге получилось так, что Евгений Пекарь признался в преступлении, а обвинение быстро было утверждено без необходимости сбора доказательств о контрабанде – ведь сам признался.

Так вот и получилось, что пробивался к славе и деньгам, которые находятся на вершине краболовного олимпа, но попал в руки силовиков и теперь путь один – в тюремную камеру.

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