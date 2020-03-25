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Полеты над нацпарком "Бикин" ограничило министерство транспорта России
Национальный парк «Бикин» получил подтверждение министерства транспорта Российской Федерации об ограничении полетов над территорией парка. Зона ограничений имеет код UHR1301, а это значит, что передвижение любых воздушных устройств, в том числе и беспилотных на высоте 500 метров от земли и ниже, может быть разрешено только после получения разрешения администрации парка. Ограничение действует постоянно и круглосуточно, не нуждается в дополнительном доведении информации до организаторов и руководителей полетов. Об этом говорится в приказе Минтранса от 23 декабря 2019 года.
Отметим, запрет на полеты над территорией ООПТ на высоте менее 500 метров, также прописан в положении о национальном парке «Бикин». Однако, ранее это требование неоднократно нарушалось любителями экстремального отдыха. По словам заместителя директора по охране территории национального парка «Бикин» Андрея Загрутдинова, меры воздействия на нарушителей были недейственными.
- Штраф от трех до четырех тысяч рублей, который накладывался на «летунов» ранее, был практически неощутим, а потому принимаемые меры недейственны, -- прокомментировал ситуацию заместитель директора, - Что такое три тысячи рублей по сравнению суммами, которые туристы выкладывают за час полета (средняя расценка – 60-90 тыс. в зависимости от нанятого транспортного средства), - Впрочем, даже такие штрафы взыскать было очень сложно. По закону летчики в своей работе руководствуются правилами полета, в которых до появления обновленного приказа министерства не было закреплено ограничение на полеты над национальным парком. Любой нарушитель мог сказать: «Я не в курсе», и быть отчасти правым.
С принятием нового документа каждое воздушное судно, намеревающееся перечь границы ООПТ, при получении разрешения на полет у диспетчера, будет информирован об имеющихся ограничениях, а также о том, что разрешение на полет необходимо получить у администрации учреждения ФГБУ «Национальный парк «Бикин». Игнорирование этого требования может закончится штрафами другого уровня, предусмотренными статьей 11.4 КОАП, которая гласит:
«Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
- Составлять итоговые административные протоколы будут как органы росавиации, так и государственные инспекторы национального парка- отмечает Андрей Загрутдинов, - Таким образом наказание может быть «двойным»,
Заместитель директора по охране территории также отметил, что все воздушные маршруты возможных нарушителей находятся под наблюдением инспекторов, равно как и потенциальные точки приземления летательных аппаратов.
- В случае задержания «летных» нарушителей на земле, протокол нашими сотрудниками будет составлен тут же, и без замедления передан в органы Росавиации, в случае, если
машина будет замечена в воздухе, данные о ней будут отправлены диспетчеру парка, он составит необходимые запросы, и далее согласно действующему законодательству, будут приняты все необходимые меры.
Отметим, данные меры имеют под собой веские основания. Леса Бикина - русской Амазонки - крупнейший ненарушенный массив смешанных лесов в Северном полушарии, сохраняющий 10 % популяции амурского тигра. В 2015 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин была создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения национальный парк «Бикин», которая в 2018 включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор фото - Яков Канчуга
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Полеты над нацпарком "Бикин" ограничило министерство транспорта России
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