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В Приморье автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу
Профилактическую акцию «Сбавь скорость на Земле леопарда» провели сотрудники Госавтоинспекции и школьники села Нежино в Приморском крае. Чтобы предупредить трагедии, стражи правопорядка напомнили автолюбителям: нарушение скоростного режима опасно и для людей, и для диких животных, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Акция была проведена на трассе Раздольное – Хасан, у границ нацпарка «Земля леопарда», по инициативе ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району. Чтобы сделать событие более ярким и заметным к работе инспектора присоединились неравнодушные дети из местной школы. Юные «леопарды» в сигнальных жилетах привлекали внимание автолюбителей красочным плакатом с пятнистой кошкой и знаками ограничения скорости.
Многие заинтересованные водители останавливались, и дети рассказывали им о том, что они проезжают по местам обитания краснокнижных животных, призывая сохранять бдительность. Они объясняли автолюбителям, что это важно как для их собственной безопасности, так и для предотвращения потенциальных инцидентов с дикими животными, в том числе с одной из самых редких кошек планеты – дальневосточным леопардом.
«В летний сезон отпусков здесь значительно возрастает транспортный поток, увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, – отметила Юлия Короткова, старший лейтенант полиции. – Мы решили напомнить о необходимости соблюдения скоростного режима. К сожалению, не все водители сбавляли скорость, несмотря на призыв детей. Нельзя забывать: малейшее превышение скорости может стать причиной трагедии».
Участники акции также вручали водителям специальные памятки, рассказывая о дальневосточном леопарде и важности работы «Земли леопарда» по сохранению популяции пятнистого хищника. Как члены Клубов друзей «Земли леопарда» школьники из Нежино прекрасно разбираются в данной теме – благодаря эффективной работе специалистов экопросвещения нацпарка с местным населением.
«Инциденты, в которых водители не успевают вовремя среагировать на вышедших на трассу людей или зверей, не редкость, – подчеркнула Ольга Вачева, директор МКОУ ООШ 8 с. Нежино. – Водитель может предотвратить беду, если осознает весь груз ответственности, лежащий на нем. Ни в коем случае нельзя превышать скорость, в том числе и у границ «Земли леопарда».
Напомним, что за последние годы на сопредельной с национальным парком территории произошло несколько ДТП с участием дальневосточных леопардов. В октябре 2015 года под колеса автомобиля попал Leo 11M Меамур. От полученных травм самец, который находился в расцвете сил, погиб. В июле 2016 года от столкновения с транспортным средством пострадала Leo 8F Килли. При этом, в отличие от первого инцидента, водитель с места происшествия скрылся, не сообщив полиции и специалистам «Земли леопарда» о случившемся. Также автомобилем был травмировал Leo 131M, который в настоящее время находится в Центре реабилитации.
Отметим, что проблема безопасности редких кошек на дорогах актуальна и для Китая.
Фото - ФГБУ «Земля леопарда».
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