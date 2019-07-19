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Туристический проект "Владивосток +" планируют запустить в Японии

Внешнеторговые связи, как и туристический поток из Японии в Приморский край, продолжает показывать положительную динамику

Возможности дальнейшего развития отрасли и туробмена между странами обсудили Губернатор Олег Кожемяко и депутат Палаты представителей Парламента Японии Кадо Хирофуми в понедельник, 26 августа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

По словам руководителя региона, Приморье готово поддерживать развитие связей с Японией по всем направлениям. В настоящее время существуют все предпосылки для того, чтобы вывести российско-японское сотрудничество на качественно новый уровень, в первую очередь благодаря высокому уровню политических контактов между двумя странами.

«У нас с вами установились хорошие туристические связи, которые с каждым годом набирают оборот – в этом году к нам приехало почти в 2,5 раза больше японских туристов. Что касается экономических взаимоотношений, товарооборот по прошлом году составил 725 миллионов долларов США, а в этом году только за первое полугодие 2019 года достиг 648,7 миллионов долларов. Думаю, эти направления нам нужно развивать и поддерживать, у нас много общего», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Особую роль в укреплении сотрудничества между Приморьем и Страной восходящего солнца играют культурные связи. Туристы, приезжающие во Владивосток, могут насладиться творчеством артистов Приморской Мариинки, краевой филармонии, местных театров и раскрыть творческий потенциал региона с помощью музеев, творческих центров и галерей. Продолжается реализация проекта по созданию в столице Дальнего Востока филиалов ведущих музеев России – Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа.

«У нас есть возможности для привлечения туристического потока, для установления еще более тесных взаимоотношений. Мы готовы продвигать те продукты, которые нужны жителям наших стран», – добавил Губернатор края.

Депутат Палаты представителей Парламента Японии Кадо Хирофуми поблагодарил представителей Приморья за готовность плодотворного сотрудничества. По его мнению, наиболее перспективным направлением для взаимодействия является туризм.

«В увеличении турпотока делаем ставку на молодых девушек и пары пожилого возраста из Японии – именно они наиболее заинтересованы в путешествиях в Россию. Первым интересен шопинг-туризм, а вторым – посещение музеев и достопримечательностей региона», – обозначил он.

Отмечено также, что японцы активно интересуются не только Владивостоком, но другими территориями Приморья.

«Сейчас мы хотим реализовать проект “Владивосток +”, чтобы кроме Владивостока продвигать и другие города края, которые могут посещать японские туристы. Нам нужно больше информации о достопримечательностях и интересных местах Приморья. Хотелось бы попросить вас о помощи», – сказал депутат.

Олег Кожемяко выразил готовность оказывать всяческое содействие в развитии международного сотрудничества. Он также пригласил делегатов принять участие в пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Отметим, что в ВЭФ-2019 примет участие Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: туризм  Приморского края  международное сотрудничество  губернатор  турпоток 


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